Вивчено геном найзагадковішої тварини Землі: вчені щойно розкрили три її головні секрети

Довгий час вчені не могли розгадати секрет південних сумчастих кротів, але нове дослідження пролило світло на цю таємницю.

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Південний сумчастий кріт — чудовий дивний клубок золотистого пуху, який є одним із найзагадковіших видів природи. Його рідко можна побачити на поверхні, що значно ускладнює роботу вчених: південний сумчастий кріт має низку незвичних рис, про які досі вченим не вдавалося нічого дізнатися, пише IFLScience.

У новому дослідженні вченим вперше в історії вдалося вивчити геном цієї загадкової тварини, а також розкрити деякі з її найважливіших секретів. Для цього вчені витягли ДНК із тканин південного сумчастого крота, виявленого на півночі Австралії, який зберігається в Південному Австралійському музеї.

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Секвенувавши ДНК, вчені змогли вивчити її різними способами. У результаті їм вдалося зробити три основні відкриття:

у них очі, що не функціонують і знаходяться під шкірою; у самок є сумка, звернена назад; самці — єдині сумчасті, у яких немає мошонки.

Відомо, що південні сумчасті кроти мешкають у центральних пустелях Австралії та більшу частину часу проводять під землею, а тому не дивно, що їм не надто необхідні очі. Однак вивчення геному дало змогу команді показати, що ця адаптація сталася внаслідок поступової втрати генів, що кодують частини очей: втрати генів кришталика, колбочок, а потім і паличок.

Дихати під землею — також нелегке завдання, а тому південні сумчасті кроти розвинули додаткову копію одного з генів гемоглобіну. Простими словами, тепер їхні еритроцити здатні переносити більше кисню. Автори дослідження також вважають, "додатковий тиск підземного способу життя і висока потреба в кисні для дитинчат у сумці могли призвести до дублювання цього гена для підтримки раннього розвитку".

Що стосується третього відкриття, команда виявила, що у сумчастих кротів були загублені або мутували гени, які беруть участь в опусканні яєчок. Імовірно, така трансформація могла статися, щоб мінімізувати опір під час руху по землі та піску.

Південні сумчасті кроти зустрічаються так рідко, що знайти фото живої особини вкрай складно Фото: Wikimedia Commons

Різноманітність скоротилася

Геном виду також є індикатором стану генетичного різноманіття виду з плином часу. Нове дослідження показало, що ще 100 000 років тому генетичне розмаїття цього виду було стабільним, але трохи понад 70 000 років тому почало скорочуватися.

Команда також виявила, що стало причиною генетичної різноманітності. Дивно, але цього разу люди не причетні — вчені припускають, що причиною стали кліматичні зміни, які відбулися на початку останнього льодовикового періоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відтворили геном прадідуся всіх ссавців.