Майже 200 років тому загадковий вулкан охолодив Землю, принісши голод і смерть: його нарешті знайшли

Століттями вчені не могли зрозуміти, де саме на планеті відкрився портал у "підземний світ", але тепер цю таємницю розгадано.

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1831 року десь на поверхні Землі величезний вулкан прокинувся і вивергнув стільки попелу та диба, що небо потемніло, охолодивши Північну півкулю. Це призвело до того, що врожай загинув, а люди страждали від голоду. І все ж, попри всі руйнування, вчені століттями не могли визначити місце розташування вулкана, пише Science Alert.

Тепер, завдяки ретельному аналізу попелу від виверження, який був захоплений і збережений у крижаному щиті Гренландії, група вчених під керівництвом вулканолога Вільяма Гатчісона з Університету Сент-Ендрюс у Великій Британії нарешті знайшла винуватця.

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У новому дослідженні вчені нарешті пов'язали масштабну подію з вулканом Заварицького, що розташований на острові Сімушир Курильських островів — незаймана смуга землі завдовжки лише 59 кілометрів, розташована між Росією і Японією.

На краю кальдери Заварицького видно яскраві червоні шари відкладень минулих вивержень Фото: Oleg Dirksen

Під час дослідження Хатчінсон із колегами порівняли склад мікроскопічних осколків попелу, витягнутих із крижаних кернів Гренландії, зі зразками кальдери Заварицького. Результати показали ідеальний збіг. За словами Хатчінсона, пошук збігів зайняв багато часу і зажадав великого співробітництва з вченими з Японії та Росії, які надіслали зразки, зібрані з різних вулканів за десятиліття.

У лабораторії вчені проаналізували два зразки попелу, один із вулкана, інший — із крижаного керна, і вони виявилися ідентичними. Далі вчені розпочали аналіз віку і розміру виверження в записах Курильських островів.

Сьогодні дослідники по всьому світу мають доступ до набору інструментів, що дає змогу їм визначати місця геологічної активності. Однак майже 200 років тому вчені не могли використовувати глобальні станції сейсмічного моніторингу та супутники моніторингу Землі на низькій орбіті. У результаті виверження вулкана на віддаленому острові, яким би масштабним воно не було, легко вислизнуло від дослідників.

Кальдера Заварицького, фотографія з Міжнародної космічної станції Фото: NASA

Одне виверження, яке, як вважалося, стало причиною глобального похолодання з 1831 по 1833 рік, було приписано Бабуяну Кларо на Філіппінах. Однак ще 2018 року вчені виявили, що цього насправді ніколи не відбувалося. Інша теорія, заснована на сірці, припускала, що вулкан міг бути розташований на острові Грехем — вулканічний масив, який зникає і з'являється в Сицилійській протоці.

Під час нового дослідження вчені також виявили кратер, що доводить їхні висновки. Сьогодні вулкан Заварицького перебуває під кальдерою — порожнистим басейном, який залишається після вибуху вулкана. Ця кальдера, ймовірно, утворилася під час виверження 1831 року.

Дослідники вважають, що обсягів попелу і диму, викинутих унаслідок виверження вулкана, вистачило б, щоб викликати охолодження приблизно на 1 градус за Цельсієм. Для порівняння, це можна порівняти з виверженням гори Пінатубо на Філіппінах у 1991 році.

Раніше Фокус писав про те, що перша у світі підводна вулканічна обсерваторія готується вивергнутися.