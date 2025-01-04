Почти 200 лет назад загадочный вулкан охладил Землю, принеся голод и смерть: его наконец-то нашли

Столетиями ученые не могли понять, где именно на планете открылся портал в "подземный мир", но теперь эта тайна разгадана.

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В 1831 году где-то на поверхности Земли огромный вулкан пробудился и изрыгнул столько пепла и дыба, что небо потемнело, охладив Северное полушарие. Это привело к тому, что урожай погиб, а люди страдали от голода. И все же, несмотря на все разрушения, ученые столетиями не могли определить местоположение вулкана, пишет Science Alert.

Теперь, благодаря тщательному анализу пепла от извержения, который был захвачен и сохранен в ледяном щите Гренландии, группа ученых под руководством вулканолога Уильяма Хатчисона из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании наконец-то нашла виновника.

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В новом исследовании ученые наконец-то связали масштабное событие с вулканом Заварицкого, расположенным на острове Симушир Курильских островов — нетронутая полоса земли длиной всего 59 километров, расположенная между Россией и Японией.

На краю кальдеры Заварицкого видны яркие красные слои отложений прошлых извержений Фото: Oleg Dirksen

В ходе исследования Хатчинсон с коллегами сравнили состав микроскопических осколков пепла, извлеченных из ледяных кернов Гренландии, с образцами кальдеры Заварицкого. Результаты показали идеальное совпадение. По словам Хатчинсона, поиск совпадений занял много времени и потребовал обширного сотрудничества с учеными из Японии и России, которые прислали образцы, собранные из различных вулканов за десятилетия.

В лаборатории ученые проанализировали два образца пепла, один из вулкана, другой — из ледяного керна, и они оказались идентичными. Далее ученые приступили к анализу возраста и размера извержения в записях Курильских островов.

Сегодня исследователи по всему миру имеют доступ к набору инструментов, что позволяет им определять места геологической активности. Однако почти 200 лет назад ученые не могли использовать глобальные станции сейсмического мониторинга и спутники мониторинга Земли на низкой орбите. В результате извержение вулкана на отдаленном острове, каким бы масштабным оно не было, легко ускользнуло от исследователей.

Кальдера Заварицкого, фотография с Международной космической станции Фото: NASA

Одно извержение, которое, как считалось, стало причиной глобального похолодания с 1831 по 1833 год, было приписано Бабуяну Кларо на Филиппинах. Однако еще в 2018 году ученые обнаружили, что этого на самом деле никогда происходило. Другая теория, основанная на сере, предполагала, что вулкан мог быть расположен на острове Грэхем — исчезающий и появляющийся вулканический массив в Сицилийском проливе.

В ходе нового исследования ученые также обнаружили кратер, доказывающий их выводы. Сегодня вулкан Заварицкого находится под кальдерой — полым бассейном, который остается после взрыва вулкана. Эта кальдера, вероятно, образовалась во время извержения 1831 года.

Исследователи полагают, что объемов пепла и дыма, выброшенных в результате извержения вулкана, хватило бы, чтобы вызвать охлаждение примерно на 1 градус по Цельсию. Для сравнения, это сопоставимо с извержением горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.

Ранее Фокус писал о том, что первая в мире подводная вулканическая обсерватория готовится извергнуться.