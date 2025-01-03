Первая в мире подводная вулканическая обсерватория готовится извергнуться: когда это произойдет

Исследователи прогнозируют, что подводный вулкан может извергнуться уже в этом году — наблюдатели заметили первые признаки.

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Вулкан Аксикал представляет собой подводную гору в 480 километрах к западу от Кэннон-Бич (Орегон, США). Эта подводная гора извергается регулярно — наблюдения показывают, что она пробуждалась в 1998, 2011 и 2015 годах — и не представляет угрозы для людей. Теперь, похоже, подводный вулкан готовится вновь извергнуться, пишет Live Science.

Регулярная активность подводной горы и ее относительная близость к суше заставила ученых сделать это место первой в мире подводной вулканической обсерваторией, известной как Обсерватория нового тысячелетия.

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Ученые постоянно наблюдают за мониторами, расположенными на Аксикале, и заметили, что поверхность подводной горы вздувается — признак движущейся магмы. По мнению геолога из Университета штата Орегон, изучающего вулкан и его близлежащие гидротермальные источники, Уильяма Чедвика, признаки указывают на то, что подводный вулкан, вероятно, извергнется уже в нынешнем году.

Данные указывают на то, что поверхность вулкана уже поднялась до 95% от того, что наблюдалось при извержении в 2015 году. Активность подводной горы последовала за периодом затишья между 2015 и 2023 годами — в течение этого периода гора едва ли сдвинулась с места.

Новый подъем, по словам ученых, начался осенью 2023 года и усилился в январе 2024 года. Ученые зафиксировали, что земля поднималась со скоростью около 25 сантиметров в год. Чедвик также отмечает, что пробуждение подводного вулкана сопровождалось роями сотен небольших землетрясений, но с середины 2024 года ситуация немного стабилизировалась.

Батиметрическая карта вулкана Аксиал Фото: NOAA

Исследователи отмечают, что уровень подъема был стабильным в течение последних 6 месяцев, а уровень сейсмической активности снизился. В результате ученые не могут утверждать, что извержение неизбежно произойдет, но такая активность также не может продолжаться вечно. По мнению соавтора исследования, геофизика из Университета Северной Каролины Скотта Нунера, подводный вулкан, вероятно, извергнется до конца 2025 года.

Авторы исследования надеются, что их прогноз верен, так как Аксикал — многообещающее место для разработки закономерностей, которые вулкан испытывает перед самим извержением. Тот факт, что вулкан уже несколько раз извергался за последние десятилетия, а не столетия, также упрощает распознавание закономерностей.

Отметим, что извержение подводного вулкана Аксикал не угрожает жизни и имуществу людей. Вулканологи в настоящее время могут делать точные краткосрочные прогнозы извержений, но, согласно Смитсоновской программе глобального вулканизма, прогнозы редко бывают надежными больше, чем на несколько дней вперед.

Ранее Фокус писал о том, что предсказать извержение вулкана помогут "кристаллические часы".