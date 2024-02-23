Падіння кита: навіть після смерті морські гіганти продовжують "жити" десятиліттями (фото)

Дослідники пояснили, як китам навіть після смерті роками вдається підтримувати життя цілої екосистеми.

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Коли хижаки вбивають здобич на суші в дикій природі, існує велика ймовірність, що інші хижаки досить швидко накинуться на труп, тим самим позбавляючи всіх від проблеми поховання. Щось схоже відбувається і в океані, пише IFLScience.

Тема мертвих морських гігантів несподівано стала вірусною в X (Twitter) цього тижня і дослідники вирішили вкотре нагадати про те, що відбувається з китами після їхньої смерті. Коли одні з найбільших тварин на Землі помирають в океані, їхнє тіло починає розкладатися. Під час розкладання гази, часом, можуть підіймати тіла тварин на поверхню, де птахи та акули намагаються відірвати шматки протягом тижнів або навіть місяця.

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На жаль, відкусити шматок від мертвого тіла кита не таке вже й легке завдання, а тому птахам та іншим морським хижакам доводиться постаратися, використовуючи різні техніки. Але навіть це не завжди допомагає. Після кількох тижнів дрейфування у відкритому океані тіло китів опускається на морське дно, де починається їхнє "загробне життя".

Опустившись на морське дно, мертве тіло морського гіганта десятиліттями живитиме екосистему. Учені називають цей процес "падінням кита". Морські хижаки згодом обгризуть м'які тканини кита протягом кількох місяців, проте ферменти плоті живитимуть місцеві колонії організмів ще близько року.

За даними Національної служби океану, скелет кита може підтримувати багаті спільноти в океані протягом багатьох років або десятиліть. Безхребетні використовуватимуть кістки як тверду поверхню для колонізації, а також як джерело сульфатів унаслідок розпаду органічних сполук китових кісток.

Відомо, що мікроби процвітають користуючись енергією, що виділяється з кісток мертвого кита, і ці хімічні реакції є основою для цілої екосистеми, доки існує "джерело їжі". У результаті смерть кита фактично формує новий харчовий ланцюг і забезпечує енергію для підтримки одноклітинних і багатоклітинних організмів, а також губок.

Таким чином, на думку дослідників, навіть після смерті морські гіганти продовжують підтримувати харчовий ланцюг в океані й дають початок новій екосистемі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо 100 років тому люди годинами сиділи в тілах мертвих китів.