Готовятся к Хэллоуину: на дне океана найдены крохотные панды в "костюмах скелетов" (видео)

Исследователи впервые открыли и описали этот вид странных существ, похожих на детенышей панд в костюме, лишь в 2024 году.

Related video

У побережья японского острова обнаружили совершенно новый вид, напоминающий крохотных детей панд в "костюмах скелетов" в Хэллоуин. Изначально морские существа были замечены дайверами, разместившими фото в Сети, после ученые изучили животных и пришли к выводу, что они являются представителями нового вида, пишет Live Science.

Новый вид, обитающий у побережья японского острова, получил название Скелет морской асцидии панды (Clavelina ossipandae) — этот крохотный вид представляет собой асцидии и питается планктоном и другими крохотными существами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, в котором этот вид асцидий был впервые описан, Наохиро Хасэгавы из Университета Хоккайдо, представители нового вида выглядят, как детеныши панд в костюмах на Хэллоуин. Белые части, напоминают кости и являются кровеносными сосудами, проходящими горизонтально через жабры существ. Черные части, напоминающие глаза и нос панды, является просто рисунком, но ученые не знают почему он возник.

Отметим, что фото этих крохотных морских скелетов-панд появились в 2017 году. Ученые заметили фото, опубликованные дайверами и поняли, что перед ними нечто необычное и, вероятно, еще неизвестное науке. После этого ученые изучили образцы, собранные дайверами, и подтвердили, что крохотные скелеты панд являются неописанным ранее видом.

Авторы исследования прозвали животных "гайкоцу-панда-хойя", что переводится как "скелет панды-асцидии". Отметим, что научное название крохотного вида также связано с его внешним видом: с латинского Clavelina означает "маленькая бутылочка", а ossipandae происходит от "os", означающего кости, и "панда"

Как и другие асцидии, скелеты панд являются морскими беспозвоночными, питающимися фильтрами, прикрепляющимися к субстрату и перекачивающими воду через сифоны. Таким образом они отфильтровывают из воды питательные вещества, необходимые для жизни. Известно, что скелеты панд максимум способны вырастать всего до 20 миллиметров в длину и обитают на мелководье океана — на глубине около 20 метров.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами.