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Ученые обнаружили странное морское существо, которое помогает омолаживаться

Юлия Чайка
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голубые асцидии, вода, фото

Причем это существо помогает омолаживаться не только в физическом плане, но и позитивно влияет на когнитивные функции мозга.

Время — один из злейших врагов человека. Но многие ученые считают, что в ближайшие 20 лет у нас появится способ остановить старение. Однако новое исследование экспертов может пролить свет на поиск решения, пишет BGR.

Так, в ходе своего недавнего эксперимента китайские и британские ученые выяснили, что добавление в рацион питания морских существ асцидий может обратить вспять признаки старения у мышей. Этих существ можно есть сырыми и они уже давно используются в корейских блюдах.

Что делает асцидии такими многообещающими?

асцидии, стол, тарелка, фото
Асцидии можно есть сырыми и они уже давно используются в корейских блюдах

Эти странные морские существа содержат вещество, называемое плазмалогенами. Они жизненно важны для процессов, которые использует наш организм. Эти вещества обычно находятся в сердце, мозге и иммунных клетках, также широко распространены в природе.

Однако с возрастом наше тело начинает вырабатывать все меньше плазмалогенов. Потеря этих жизненно важных веществ характерна для ряда нейродегенеративных заболеваний — неизлечимые и изнурительные состояния, которые приводят к прогрессирующей дегенерации и/или гибели нервных клеток, вызывая проблемы с умственным функционированием и влияя на способность человека двигаться, говорить и дышать.

Магия плазмалогенов

Но насколько полезным может быть добавление плазмалогенов в рацион? Исследователи обнаружили, что плазмалогены способны остановить снижение когнитивных способностей. Кроме того, у старых мышей, которых кормили плазмалогенами, вырастал новый мех, который был более густыми и блестящими, чем у старых мышей, не получавших добавок.

Таким образом, добавление плазмалогенов в рацион пожилых мышей смогло обратить вспять признаки старения. Причем не только в физическом плане. Это также повлияло на когнитивные нарушения.

Чтобы проверить, насколько сильно эти вещества могут повлиять на пожилой мозг, ученые поместили мышей в водный лабиринт Морриса. В этом тесте используется бассейн с водой. Из бассейна нет выхода, однако в определенном месте размещена невидимая для животного подводная платформу, выполняющая роль зоны отдыха.

асцидии, вода, фото
Асцидии содержат вещество, называемое плазмалогенами

Как правило, мыши не являются поклонниками плавания. Они обычно просто запоминают, где находится платформа, и плывут прямо к ней. Но вот, как обнаружили исследователи, старым грызунам было довольно трудно найти платформу, несмотря на 5 дней обучения.

Однако при введении в рацион добавок плазмалогена пожилые мыши вели себя как молодые. Таким образом, ученые пришли к выводу, что эти жизненно важные вещества действительно могут помочь обратить вспять признаки старения, даже в головном мозге.

Чтобы углубиться в эксперимент, специалисты исследовали мозг мышей с дополнительными плазмалогенами и без них. У мышей, которых кормили добавкой, наблюдалось большее количество и качество синапсов — место контакта между двумя нейронами. У старых грызунов, которых не кормили добавками, было меньше синапсов и более низкого качества.

Конечно, ученым предстоит проделать еще большую работу, чтобы увидеть, насколько большое количество асцидий может обратить вспять признаки старения у человека. Но это еще один большой шаг к поиску метода борьбы со старением.

Напомним, что недавно в ходе другого исследования эксперты узнали, какое количество детей быстрее всего приводит к старению родителей. Как оказалось, у родителей, которые воспитывают больше двух детей процесс старения может начаться раньше на 6,2 года.