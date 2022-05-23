Ученые обнаружили странное морское существо, которое помогает омолаживаться

Причем это существо помогает омолаживаться не только в физическом плане, но и позитивно влияет на когнитивные функции мозга.

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Время — один из злейших врагов человека. Но многие ученые считают, что в ближайшие 20 лет у нас появится способ остановить старение. Однако новое исследование экспертов может пролить свет на поиск решения, пишет BGR.

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Так, в ходе своего недавнего эксперимента китайские и британские ученые выяснили, что добавление в рацион питания морских существ асцидий может обратить вспять признаки старения у мышей. Этих существ можно есть сырыми и они уже давно используются в корейских блюдах.

Что делает асцидии такими многообещающими?

[ + – ] Асцидии можно есть сырыми и они уже давно используются в корейских блюдах

Эти странные морские существа содержат вещество, называемое плазмалогенами. Они жизненно важны для процессов, которые использует наш организм. Эти вещества обычно находятся в сердце, мозге и иммунных клетках, также широко распространены в природе.

Однако с возрастом наше тело начинает вырабатывать все меньше плазмалогенов. Потеря этих жизненно важных веществ характерна для ряда нейродегенеративных заболеваний — неизлечимые и изнурительные состояния, которые приводят к прогрессирующей дегенерации и/или гибели нервных клеток, вызывая проблемы с умственным функционированием и влияя на способность человека двигаться, говорить и дышать.

Магия плазмалогенов

Но насколько полезным может быть добавление плазмалогенов в рацион? Исследователи обнаружили, что плазмалогены способны остановить снижение когнитивных способностей. Кроме того, у старых мышей, которых кормили плазмалогенами, вырастал новый мех, который был более густыми и блестящими, чем у старых мышей, не получавших добавок.

Таким образом, добавление плазмалогенов в рацион пожилых мышей смогло обратить вспять признаки старения. Причем не только в физическом плане. Это также повлияло на когнитивные нарушения.

Чтобы проверить, насколько сильно эти вещества могут повлиять на пожилой мозг, ученые поместили мышей в водный лабиринт Морриса. В этом тесте используется бассейн с водой. Из бассейна нет выхода, однако в определенном месте размещена невидимая для животного подводная платформу, выполняющая роль зоны отдыха.

[ + – ] Асцидии содержат вещество, называемое плазмалогенами

Как правило, мыши не являются поклонниками плавания. Они обычно просто запоминают, где находится платформа, и плывут прямо к ней. Но вот, как обнаружили исследователи, старым грызунам было довольно трудно найти платформу, несмотря на 5 дней обучения.

Однако при введении в рацион добавок плазмалогена пожилые мыши вели себя как молодые. Таким образом, ученые пришли к выводу, что эти жизненно важные вещества действительно могут помочь обратить вспять признаки старения, даже в головном мозге.

Чтобы углубиться в эксперимент, специалисты исследовали мозг мышей с дополнительными плазмалогенами и без них. У мышей, которых кормили добавкой, наблюдалось большее количество и качество синапсов — место контакта между двумя нейронами. У старых грызунов, которых не кормили добавками, было меньше синапсов и более низкого качества.

Конечно, ученым предстоит проделать еще большую работу, чтобы увидеть, насколько большое количество асцидий может обратить вспять признаки старения у человека. Но это еще один большой шаг к поиску метода борьбы со старением.

Напомним, что недавно в ходе другого исследования эксперты узнали, какое количество детей быстрее всего приводит к старению родителей. Как оказалось, у родителей, которые воспитывают больше двух детей процесс старения может начаться раньше на 6,2 года.