Учені виявили дивну морську істоту, яка допомагає омолоджуватися

Причому ця істота допомагає омолоджуватися не тільки у фізичному плані, а й позитивно впливає когнітивні функції мозку.

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Час — один із найлютіших ворогів людини. Але багато вчених вважають, що в найближчі 20 років у нас з'явиться спосіб зупинити старіння. Однак, нове дослідження експертів може пролити світло на пошук рішення, пише BGR.

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Так, у процесі свого нещодавнього експерименту китайські та британські вчені з'ясували, що додавання до раціону харчування морських істот асцидій може звернути назад ознаки старіння у мишей. Цих істот можна їсти сирими і вони вже давно використовуються в корейських стравах.

Що робить асцидії такими перспективними?

[ + – ] Асцидії можна їсти сирими і вони вже давно використовуються у корейських стравах

Ці дивні морські істоти містять речовину, яка називається плазмалогенами. Вони є життєво важливими для процесів, які використовує наш організм. Ці речовини зазвичай знаходяться в серці, мозку й імунних клітинах, також широко поширені у природі.

Однак із віком наше тіло починає виробляти менше плазмалогенів. Втрата цих життєво важливих речовин характерна для низки нейродегенеративних захворювань — невиліковні та виснажливі стани, що призводять до прогресувальної дегенерації та/або загибелі нервових клітин, викликаючи проблеми з розумовим функціонуванням і впливаючи на здатність людини рухатися, говорити та дихати.

Магія плазмалогенів

Але наскільки корисним може бути додавання плазмалогенів до раціону? Дослідники з'ясували, що плазмалогени здатні зупинити зниження когнітивних здібностей. Крім того, у старих мишей, яких годували плазмалогенами, виростало нове хутро, яке було густішим і блискучим, ніж у старих мишей, які не отримували добавок.

Так, додавання плазмалогенів до раціону літніх мишей змогло звернути назад ознаки старіння. Причому не лише у фізичному плані. Це також вплинуло на когнітивні порушення.

Щоб перевірити, наскільки сильно ці речовини можуть вплинути на літній мозок, учені помістили мишей у лабіринт Морріса. У цьому тесті використовується басейн із водою. З басейну немає виходу, однак у певному місці розміщена невидима для тварини підводна платформа, яка виконує роль зони відпочинку.

[ + – ] Асцидії містять речовину, яка називається плазмалогенами

Як правило, миші є шанувальниками плавання. Вони просто запам'ятовують, де знаходиться платформа, і пливуть прямо до неї. Але, як з'ясували дослідники, старим гризунам було досить важко знайти платформу, незважаючи на 5 днів навчання.

Однак після введення у раціон добавок плазмалогену літні миші поводилися як молоді. Так, учені дійшли висновку, що ці життєво важливі речовини дійсно можуть допомогти звернути назад ознаки старіння, навіть у головному мозку.

Щоб заглибитись в експеримент, фахівці досліджували мозок мишей з додатковими плазмалогенами та без них. У мишей, яких годували добавкою, спостерігалася більша кількість і якість синапсів — місце контакту між двома нейронами. У старих гризунів, яких не годували добавками, було менше синапсів і нижчої якості.

Звичайно, вченим доведеться зробити ще більшу роботу, щоб побачити, наскільки велика кількість асцидій може звернути назад ознаки старіння у людини. Але це ще один великий крок до пошуку способу боротьби зі старінням.

Нагадаємо, що нещодавно в процесі іншого дослідження експерти дізналися, яка кількість дітей найшвидше призводить до старіння батьків. Як з'ясувалося, у батьків, які виховують більше двох дітей, процес старіння може початися раніше на 6,2 роки.