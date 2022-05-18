Яка кількість дітей у сім'ї швидше зістарить батьків: учені назвали конкретну цифру

Деякі сім'ї мріють мати багато дітей, але нове дослідження може надихнути не робити цього.

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Учені з Колумбійського університету з'ясували, що в батьків, які мають більше двох дітей, процес старіння може початися раніше на 6,2 року. Поки що вчені не знають точні причини такого явища, але вважають, що народження третьої дитини та більше може прискорити процес старіння через стреси та фінансові проблеми, повідомляє Daily Mail.

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У межах дослідження вчені проаналізували дані кількох тисяч людей старших за 65 років, які мають не менше двох дітей і живуть у Європі й Ізраїлі. Їхній аналіз показав, що в батьків, які мають троє та більше дітей, когнітивні здібності в більш старшому віці погіршуються.

[ + – ] Учені з Колумбійського університету з'ясували, що в батьків, які мають більше двох дітей, процес старіння може початися раніше на 6,2 року Фото: Study

"Ми дійшли висновку, що негативний уплив на когнітивні здібності прискорює процес старіння на 6,2 року в багатодітних батьків", — каже Вегард Скірбекк із Колумбійського університету.

І це явище спостерігається як у чоловіків, так і в жінок. Хоча причина отриманих результатів залишається неясною, вчені мають кілька теорій, чому так відбувається.

"Ми вважаємо, що наявність більше, ніж 2 дітей, у сім'ї, спричиняє великі фінансові витрати. Відповідно дохід сім'ї стає меншим, і зростає ймовірність того, що сім'я може опинитися за межею бідності", — каже співавтор дослідження Ерік Бонсанг із Університету Париж-Дофін.

[ + – ] Наявність більше, ніж 2 дітей, у сім'ї, тягне за собою великі фінансові витрати. Відповідно дохід сім'ї стає меншим, і зростає ймовірність того, що сім'я може опинитися за межею бідності Фото: Pinterest

Учені вважають, що зниження рівня життя може сприяти зниженню когнітивних здібностей у батьків. Також цьому може сприяти стрес, тому що в батьків залишається менше часу для відпочинку та занять, що стимулюють когнітивні здібності.

"Для людей похилого віку когнітивне здоров'я має важливе значення, щоб зберігати соціальну активність і бути незалежними від інших", — говорить Бонсанг.

За словами вчених, що довше людина залишається активним членом суспільства, то довше вона може працювати, і відповідно державі не потрібно витрачати більше грошей на лікування таких людей і забезпечення їхнього догляду.

Учені вважають, що зменшення частки європейців із трьома та більше дітьми може вплинути на когнітивне здоров'я літнього населення.

"Тепер нам потрібно зосередити свою увагу на потенційному впливі бездітності чи наявності однієї дитини на когнітивні здібності в батьків у літньому віці. Але ще є один момент, який варто враховувати під час наступних досліджень. Це як взаємодіють діти та батьки, які в них виникають конфлікти. Це також може впливати на зниження когнітивних здібностей і прискорювати процес старіння", — говорить Скирбекк.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, чому люди позіхають. Це мало важливе значення для наших пращурів.