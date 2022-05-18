Какое количество детей в семье быстрее состарит родителей: ученые назвали конкретную цифру

Некоторые семьи мечтают иметь много детей, но новое исследование может стать причиной этого не делать.

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Ученые из Колумбийского университета выяснили, что у родителей, которые имеют больше двух детей процесс старения может начаться раньше на 6,2 года. Пока что ученые не знают точных причин такого явления, но полагают, что рождение третьего и остальных детей может ускорить процесс старения из-за стрессов и финансовых проблем, сообщает Daily Mail.

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В рамках исследования ученые проанализировали данные нескольких тысяч людей старше 65 лет, которые имеют не менее двух детей и живут в Европе и Израиле. Их анализ показал, что у родителей, которые имеют трое и больше детей когнитивные способности в более старшем возрасте ухудшаются.

[ + – ] Ученые из Колумбийского университета выяснили, что у родителей, которые имеют больше двух детей процесс старения может начаться раньше на 6,2 года Фото: Study

"Мы пришли к выводу, что негативное влияние на когнитивные способности ускоряет процесс старения на 6,2 года у многодетных родителей", — говорит Вегард Скирбекк из Колумбийского университета.

И это явление наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Хотя причина полученных результатов остается неясной, у ученых есть несколько теорий, почему так происходит.

"Мы считаем, что наличие больше, чем 2 детей в семье, влечет за собой большие финансовые расходы. Соответственно доход семьи становится меньше и растет вероятность того, что семья может оказаться за чертой бедности", — говорит соавтор исследования, Эрик Бонсанг из Университета Париж-Дофин.

[ + – ] Наличие больше, чем 2 детей в семье, влечет за собой большие финансовые расходы. Соответственно доход семьи становится меньше и растет вероятность того, что семья может оказаться за чертой бедности Фото: Pinterest

Ученые считают, что снижение уровня жизни может способствовать снижению когнитивных способностей у родителей. Также этому может способствовать стресс, потому как у родителей остается меньше времени для отдыха и занятий, которые стимулируют когнитивные способности.

"Для людей в пожилом возрасте когнитивное здоровье имеет важное значение, чтобы сохранять социальную активность и быть независимыми от других", — говорит Бонсанг.

По словам ученых, чем дольше человек остается активным членом общества, тем дольше он может работать и соответственно государству не нужно тратить больше денег на лечение таких людей и обеспечение их уходом.

Ученые считают, что уменьшение доли европейцев с тремя и более детьми может оказать положительное влияние на когнитивное здоровье пожилого населения.

"Теперь нам нужно сосредоточить свое внимание на потенциальном влиянии бездетности или наличия одного ребенка на когнитивные способности у родителей в пожилом возрасте. Но еще есть один момент, который стоит учитывать во время следующих исследований. Это как взаимодействуют дети и родители, какие у них возникают конфликты. Это также может влиять на снижение когнитивных способностей и ускорять процесс старения", — говорит Скирбекк.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему люди зевают. Это имело важное значение для наших предков.