Ученые выяснили, почему люди зевают: это имело важное значение для наших предков
Исследователи считают, что люди зевают не просто так, а это является определенным сигналом.
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Эндрю Гэллап из Университета штата Нью-Йорк тщательно изучил предварительные исследование зевоты у людей и животных, чтобы выяснить почему мы зеваем. Ученый делает вывод, что зевота эволюционировала, как социальный сигнал, который показывает другим членам группы, что индивидуум сейчас менее бдителен и другим нужно быть особенно настороже, если рядом появится хищник, сообщает Daily Mail.
Зевота является общей чертой для многих видов, но до недавнего времени мало что было известно о фактической функции зевоты. Чтобы узнать больше, Эндрю Гэллап проанализировал ранее опубликованные научные работы, в которых рассматриваются причины и последствий зевоты у групп животных. Ученый считает, что зевота является своего рода социальным сигналом и предупреждением о том, что индивидуум менее бдителен в данный момент.
Также, как показывают исследования, существует связь между размером мозга и длительностью зевания. Чем больше мозг, тем дольше и сильнее зевает индивидуум.
"Зевота может быть, как спонтанной, так и заразительной. Первая имеет физиологическую природу, а вторая является результатом того, что кто-то другой зевает. Я считаю, что заразительная зевота эволюционировала совсем недавно и этот сигнал стал распространенным среди групп социальных животных", — говорит Гэллап.
По словам ученого, заразительная зевота присуща только социальным видам, которые склонны к объединению в группы, и эта особенность развивается только после периода младенчества.
"Существует много теорий, которые объясняют физиологическое значение зевоты, но большинство из них не имеют подтверждения или оказались ошибочными. Например, существует распространенное, но неверное мнение, что зевание уравновешивает уровень кислорода в крови. Исследования на людях показали, что частота зевания не меняется при повышенном или пониженном уровне содержании кислорода или углекислого газа в дыхании", — говорит Гэллап.
По словам ученого, зевота и дыхание контролируются разными механизмами, и сейчас ученые признают, что дыхание не является необходимым компонентом зевания.
"В прошлом году появилось исследование, которое проводили на животных, и оно показало, что зевание помогает охладить мозг и не насыщает кислородом кровь. В время другого исследования на людях и приматах ученые выяснили, что частотой зевания можно управлять с помощью изменений температуры окружающей среды, что подтверждает предыдущие выводы", — говорит Гэллап.
По словам ученого, он не считает, что известные теории касательно процесса зевания обязательно ошибочны и он признает такие физиологические функции зевоты.
"Но я считаю, что в первую очередь зевание – это сигнал для других членов социальной группы. В будущих исследованиях можно изучить вопрос о том, развилась ли спонтанная зевота специально для передачи сигнала о внутреннем состоянии индивидуума и/или способствовала изменению поведения наблюдающих за тем, как кто-то зевает", — говорит Гэллап.