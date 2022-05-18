Ученые выяснили, почему люди зевают: это имело важное значение для наших предков

Исследователи считают, что люди зевают не просто так, а это является определенным сигналом.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Эндрю Гэллап из Университета штата Нью-Йорк тщательно изучил предварительные исследование зевоты у людей и животных, чтобы выяснить почему мы зеваем. Ученый делает вывод, что зевота эволюционировала, как социальный сигнал, который показывает другим членам группы, что индивидуум сейчас менее бдителен и другим нужно быть особенно настороже, если рядом появится хищник, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Зевота является общей чертой для многих видов, но до недавнего времени мало что было известно о фактической функции зевоты. Чтобы узнать больше, Эндрю Гэллап проанализировал ранее опубликованные научные работы, в которых рассматриваются причины и последствий зевоты у групп животных. Ученый считает, что зевота является своего рода социальным сигналом и предупреждением о том, что индивидуум менее бдителен в данный момент.

[ + – ] Ученый считает, что зевота является своего рода социальным сигналом и предупреждением о том, что индивидуум менее бдителен в данный момент Фото: The Times

Также, как показывают исследования, существует связь между размером мозга и длительностью зевания. Чем больше мозг, тем дольше и сильнее зевает индивидуум.

"Зевота может быть, как спонтанной, так и заразительной. Первая имеет физиологическую природу, а вторая является результатом того, что кто-то другой зевает. Я считаю, что заразительная зевота эволюционировала совсем недавно и этот сигнал стал распространенным среди групп социальных животных", — говорит Гэллап.

По словам ученого, заразительная зевота присуща только социальным видам, которые склонны к объединению в группы, и эта особенность развивается только после периода младенчества.

[ + – ] Заразительная зевота присуща только социальным видам, которые склонны к объединению в группы, и эта особенность развивается только после периода младенчества Фото: phys.org

"Существует много теорий, которые объясняют физиологическое значение зевоты, но большинство из них не имеют подтверждения или оказались ошибочными. Например, существует распространенное, но неверное мнение, что зевание уравновешивает уровень кислорода в крови. Исследования на людях показали, что частота зевания не меняется при повышенном или пониженном уровне содержании кислорода или углекислого газа в дыхании", — говорит Гэллап.

По словам ученого, зевота и дыхание контролируются разными механизмами, и сейчас ученые признают, что дыхание не является необходимым компонентом зевания.

[ + – ] Зевота и дыхание контролируются разными механизмами, и сейчас ученые признают, что дыхание не является необходимым компонентом зевания Фото: The Guardian

"В прошлом году появилось исследование, которое проводили на животных, и оно показало, что зевание помогает охладить мозг и не насыщает кислородом кровь. В время другого исследования на людях и приматах ученые выяснили, что частотой зевания можно управлять с помощью изменений температуры окружающей среды, что подтверждает предыдущие выводы", — говорит Гэллап.

По словам ученого, он не считает, что известные теории касательно процесса зевания обязательно ошибочны и он признает такие физиологические функции зевоты.

"Но я считаю, что в первую очередь зевание – это сигнал для других членов социальной группы. В будущих исследованиях можно изучить вопрос о том, развилась ли спонтанная зевота специально для передачи сигнала о внутреннем состоянии индивидуума и/или способствовала изменению поведения наблюдающих за тем, как кто-то зевает", — говорит Гэллап.