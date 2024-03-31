Потребуется отдых. Ученые раскрыли секрет приготовления идеальной бараньей ноги

Эксперты считают, что все это время мы готовили бараньи ноги неправильно — ученые рассказали как приготовить идеальное блюдо.

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Баранья нога может стать изысканным украшением стола, но только в том случае, если вам удастся приготовить ее правильно. В новом исследовании ученые рассказали, как приготовить мясо таким образом, чтобы оно таяло во рту, а не было сухим и жестким, пишет Daily Mail.

Эксперты считают, чтобы достичь совершенства, ногу следует достать из духовки пораньше и дать ей отдохнуть не менее часа — то есть в четыре раза дольше, чем обычно рекомендуют. Исследователи пришли к выводу, что готовую ногу в фольге необходимо достать из духовки и оставить на час, лишь после этого ее можно разделывать.

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В ходе исследования ученые провели лабораторные тесты и обнаружили, что баранина продолжает готовиться и не начинает остывать до тех пор, пока не пройдет в среднем около 25 минут после ее извлечения из духовки. Этот процесс в кулинарии называется "приготовлением с переносом", когда тепло сохраняется в пище, а значит она продолжает готовиться даже после того, как ее извлекают из духовки.

Результаты тестов исследователей показали, что в среднем внутренняя температура бараньих ножек после того, как их вынули из духовки, повысилась на 13°C. Таким образом ученые наконец-то смогли составить лучший вариант приготовления бараньей ноги, чтобы мясо оставалось сочным.

Температура и степень прожарки бараньей ноги Фото: Thermapen

Авторы исследования рекомендуют доставать баранину из духовки, когда температура внутри ноги на 12°C ниже температуры, необходимой для желаемого уровня розового цвета. Для розовой баранины достаточно 52°C, для средней прожарки — 60°C, а для хорошо прожаренной – 71°C.

После этого эксперты рекомендуют достать баранью ногу из духовки и дать ей отдохнуть не менее часа, после этого ее можно нарезать. Ученые считают, что 60 минут — идеальное время для того, чтобы сок загустел и придал мясу желаемой нежности.

Ранее команда из Университета Новой Англии также провели исследование, в котором выяснила, что бараньи ноги становятся более нежными, сочными и вкусными, если их готовить на гриле. Вывод ученых был однозначным: куски мышц, приготовленные на гриле, дают более высокие сенсорные оценки, чем куски жареных мышц.

Ранее Фокус писал о том, что приготовить идеальное картофельное пюре поможет физика.