Буде потрібен відпочинок. Учені розкрили секрет приготування ідеальної баранячої ноги

Експерти вважають, що весь цей час ми готували баранячі ноги неправильно — вчені розповіли як приготувати ідеальну страву.

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Бараняча нога може стати вишуканою прикрасою столу, але тільки в тому разі, якщо вам вдасться приготувати її правильно. У новому дослідженні вчені розповіли, як приготувати м'ясо таким чином, щоб воно тануло в роті, а не було сухим і жорстким, пише Daily Mail.

Експерти вважають, щоб досягти досконалості, ногу слід дістати з духовки раніше і дати їй відпочити щонайменше годину — тобто вчетверо довше, ніж зазвичай рекомендують. Дослідники дійшли висновку, що готову ногу у фользі необхідно дістати з духовки й залишити на годину, лише після цього її можна обробляти.

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Під час дослідження вчені провели лабораторні тести та виявили, що баранина продовжує готуватися і не починає остигати доти, доки не мине в середньому приблизно 25 хвилин після її виймання з духовки. Цей процес у кулінарії називається "приготуванням із перенесенням", коли тепло зберігається в їжі, а отже, вона продовжує готуватися навіть після того, як її витягають із духовки.

Результати тестів дослідників показали, що в середньому внутрішня температура баранячих ніжок після того, як їх вийняли з духовки, підвищилася на 13°C. Таким чином учені нарешті змогли скласти найкращий варіант приготування баранячої ноги, щоб м'ясо залишалося соковитим.

Температура і ступінь прожарювання баранячої ноги Фото: Thermapen

Автори дослідження рекомендують діставати баранину з духовки, коли температура всередині ноги на 12°C нижча за температуру, необхідну для бажаного рівня рожевого кольору. Для рожевої баранини достатньо 52°C, для середнього прожарювання — 60°C, а для добре просмаженої — 71°C.

Після цього експерти рекомендують дістати баранячу ногу з духовки та дати їй відпочити не менше ніж годину, після цього її можна нарізати. Учені вважають, що 60 хвилин — ідеальний час для того, щоб сік загус і надав м'ясу бажаної ніжності.

Раніше команда з Університету Нової Англії також провела дослідження, в якому з'ясувала, що баранячі ноги стають ніжнішими, соковитішими та смачнішими, якщо їх готувати на грилі. Висновок учених був однозначним: шматки м'язів, приготовані на грилі, дають вищі сенсорні оцінки, ніж шматки смажених м'язів.

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