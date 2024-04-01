Неандертальцы были не глупее Homo sapiens: почему вымерли они, а не мы

Исследователи говорят, что неандертальцы имели такой же размер мозга и были более ловкими охотниками.

Related video

Многочисленные исследования показывают, что у неандертальцев был большой мозг, собственный язык и достаточно сложные инструменты. Так почему же неандертальцы вымерли, а Homo sapiens остались, какое преимущество позволило нашему виду выиграть в этой борьбе, пишет Inverse.

Около 250 тыс. лет назад Европу и Западную Азия населяли неандертальцы. В это же время, люди населяли Южную Африку. Примерно 100 тыс. лет назад современные люди мигрировали из Африки, а уже 40 тыс. лет назад из Азии и Европы, куда пришли Homo sapiens, исчезли неандертальцы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ситуация предполагает, что у людей было некоторое преимущество перед вымершим видом, но пока ученые не знают, что конкретно.

Когда-то антропологи были убеждены в том, что неандертальцы были не умнее животных. Но имеющиеся на сегодняшний день археологические находки говорят о том, что неандертальцы соперничали с людьми в вопросе интеллекта.

Неандертальцы добыли огонь первыми, освоили методы охоты на крупную дичь, такую как мамонты и шерстистые носороги, а также на более мелких животных. Они также собирали растения, семена и моллюсков. По словам ученых, охота и собирательство требовали от неандертальцев глубокого понимания природы.

Последние открытия также показывают, что неандертальцы обладали чувством красоты, делая бусины и наскальные рисунки. А каменные круги внутри пещер могут быть святынями неандертальцев.

Ученые предположили, что возможно, ключевые различия были не на индивидуальном уровне, а на уровне сообщества. Давно известно, что наше выживание как вида связано с более крупными социальными группами.

Например, современные охотники-собиратели из Намибии и Танзании, семьи собираются в кочевые группы численностью от 10 до 60 человек. Группы объединяются в слабо организованные племена, которые насчитывают 1 тыс. и более человек.

В этих племенах отсутствует иерархическая структура, но их связывают общий язык, религия, браки, родственные связи и дружба. Неандертальские сообщества, скорее всего, были такими же, но с одним существенным отличием: меньшие социальные группы.

В пользу этой идеи свидетельствует тот факт, что неандертальцы имели меньшее генетическое разнообразие.

Возможно, именно анатомия неандертальцев предполагала небольшие группы. Будучи крепкими и мускулистыми, неандертальцы были крупнее нас. Таким образом, каждому неандертальцу требовалось больше еды, а это означало, что территория могла прокормить меньшие сообщества, чем в случае с Homo sapiens.

Также неандертальцы в основном ели мясо, а мясоеды будут получать меньше калорий из земли, чем те, кто питается и мясом, и растениями. Это также снижает численность населения.

В это же время, у больших сообществ есть важные преимущества. У больших групп больше мозгов, а значит больше шансов для решения проблем, сохранения и приумножения знаний. Большие группы обладают не только высоким генетическим разнообразием, но также имеют большее разнообразие идей.

Больше людей всегда означает больше связей. Они увеличиваются в геометрической прогрессии с размером сети, в соответствии с законом Меткалфа. Так, группа из 20 человек имеет 190 возможных связей между участниками, а группа из 60 человек имеет 1770 возможных связей.

Через эти связи течет информация: новости о людях и перемещениях животных, технологии по изготовлению инструментов, язык, песни и мифы. Вместе с этим поведение группы будет становиться более сложным.

По словам ученых, люди и наш размер мозга не уникальны, а также большие социальные группы. Но мы уникальным в том, как все это используем.

Напомним, неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens. Неандертальцы, вероятно, не только смешивались с нашими предками, но и с ныне вымершим видом ранних людей.