Взгляд, полный любви: на Земле есть жабы, у которых вместо зрачков сердечки (фото)

Исследователи рассказали об очаровательном крохотном земноводном, у которых зрачки в форме сердца.

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Наша планета является домом для миллионов животных и все они по-своему очаровательны. В новом исследовании ученые рассказали об очаровательных миниатюрных земноводных, чей взгляд полон любви — их зрачки действительно имеют форму сердца, пишет IFLScience.

Желтобрюхие жабы (Bombina variegata) хорошо приспособлены к жизни в грязи: у спина имеет коричневый оттенок, в то время как брюшко — ярко желтое. Зимой представители этого вида впадают в спячку, а весной выходят из нее, чтобы погрузиться в брачный период.

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Когда желтобрюхие жабы отправляются на поиски партнера, их зрением управляют необычные зрачки в форме сердца. На самом деле форма зрачков желтобрюхих жаб является лишь одной из странных форм, наблюдаемых у бесхвостых животных — группы земноводных, в которую входят жабы и лягушки.

Ученые до сих пор не знают, какие преимущества в действительности дает такая форма зрачков, однако отмечают, что им уже удалось выяснить, что что ранее существовавшие ассоциации формы зрачков с образом жизни могут быть неприменимы к амфибиям.

Свою новую работу ученые решили посвятить странному миру форм зрачков бесхвостых животных. В общей сложности команда изучила изображения 3200 видов и обнаружила, что зрачок бесхвостых животных представляет собой очень пластичную структуру, которая за все время существования группы развила 7 основных форм. При этом ученым не удалось обнаружить связи между формой зрачков и привычками животных, за исключением того, что у водных бесхвостых зрачки, как правило, круглой формы.

У желтобрюхой жабы зрачки в форме сердца Фото: Shutterstock

В более ранних исследованиях ученые уже обнаружили связь формы зрачков с суточной активностью. Например, для травоядных млекопитающих, как правило, характерны горизонтальные зрачки, для дневных хищников — круглые зрачки, а для ночных и аритмичных хищников — вертикальные щелевые зрачки. Однако результаты нового исследования показывают, что к бесхвостым животным эти выводы неприменимы.

По словам соавтора исследования, Марти Бэнкса из лаборатории визуального восприятия пространства Калифорнийского университета в Беркли, в ходе своей работы они также обнаружили одно удивительное отклонение — мангуста. Это маленькое хищное млекопитающее, у которого глаза расположены на передней части головы. Итак, можно было бы ожидать, что у них будет либо вертикальный щелевидный зрачок, либо круглый зрачок, но у них зрачки горизонтальные. Но это животное, совершенно не вписывалось в общие результаты исследования.

Ранее Фокус писал о том, как разные животные на Земле видят окружающую среду.