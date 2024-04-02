66 млн лет назад кто-то оставил в Антарктиде гигантское яйцо: ученые нашли мать-кукушку (фото)
Исследователи считают, что им наконец-то удалось идентифицировать существо, оставившее десятки миллионов лет назад в Антарктиде огромное яйцо.
Когда речь заходит о самых больших яйцах, которые когда-либо видел мир, ученые, как правило, подозревают птиц и рептилий. Первое место в этой битве занимает птица-слон, вымершая на планете миллионы лет назад, чьи яйца сопоставимы со 128 куриными. Однако ученые обнаружили в Антарктиде гигантское яйцо совершенно другого вида животных и долгое время не могли понять, кому оно принадлежит, пишет IFLScience.
Исследования показали, что гигантское яйцо было оставлено в Антарктиде около 66 миллионов лет назад и было сопоставимо размером с футбольным мячом. Находка также стала первым известным ископаемым яйцом с мягкой скорлупой, оставленным на ледяном континенте.
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По словам ведущего автора исследования, постдокторанта Школы геологических наук Джексона при Техасском университете в Остине Лукаса Лежандра, они с командой предположили, что гигантское яйцо могло бы принадлежать большому динозавру, однако оно не было похоже на него. В результате ученые предположили, что окаменелость на самом деле могла принадлежать древней морской рептилии, вероятно, мезозавру.
На эту мысль ученых натолкнуло то, что окаменелость были похожа на яйца змей или рептилий, но оно также было и невероятных размеров. Проблема заключалась в том, что гигантские морские рептилии мелового периода не откладывали яиц, но загадочный кожаный шар размером более 28 на 18 сантиметров, противоречит этому утверждении. В результате команда назвала камнеподобное ископаемое просто "Существом".
Авторы исследования утверждают, что найденное в Антарктиде яйцо, является одним из крупнейших из когда-либо описанных. Фактически оно уступает в размерах лишь яйцу птицы-слона. В то же время ученые обнаружили, что структура находки похожа на структуру большинства яиц современных ящериц и змей. Все это указывает на то, что существо, оставившее яйцо на ледяном континенте, вел яйцеживородящщий образ жизни, когда яйцо развивается внутри матери и вылупляется, по сути, сразу после откладки.
Это позволило ученым исключить причастность птиц-слонов. Эти нелетающие древние птицы-мегафауны ранее были распространены на Мадагаскаре, их вес составлял около 500 килограмм, а в высоту они достигали около 3 метров. Они были настолько большими, что считалось, что одно яйцо способно прокормить целую человеческую семью.
Однако яйца слоновых птиц имели твердую скорлупу, чего не наблюдалось в новой находке. Официально яйца птиц-слонов сегодня считаются самыми большими за всю историю Земли: в длину они могли достигать 33 сантиметров, а их объем составлял около 8,5 литров. Для сравнения, согласно Книге рекордов Гиннеса, это эквивалентно 183 куриным яйцам или более 12 000 яиц колибри.
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