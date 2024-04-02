66 млн лет назад кто-то оставил в Антарктиде гигантское яйцо: ученые нашли мать-кукушку (фото)

Исследователи считают, что им наконец-то удалось идентифицировать существо, оставившее десятки миллионов лет назад в Антарктиде огромное яйцо.

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Когда речь заходит о самых больших яйцах, которые когда-либо видел мир, ученые, как правило, подозревают птиц и рептилий. Первое место в этой битве занимает птица-слон, вымершая на планете миллионы лет назад, чьи яйца сопоставимы со 128 куриными. Однако ученые обнаружили в Антарктиде гигантское яйцо совершенно другого вида животных и долгое время не могли понять, кому оно принадлежит, пишет IFLScience.

Исследования показали, что гигантское яйцо было оставлено в Антарктиде около 66 миллионов лет назад и было сопоставимо размером с футбольным мячом. Находка также стала первым известным ископаемым яйцом с мягкой скорлупой, оставленным на ледяном континенте.

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По словам ведущего автора исследования, постдокторанта Школы геологических наук Джексона при Техасском университете в Остине Лукаса Лежандра, они с командой предположили, что гигантское яйцо могло бы принадлежать большому динозавру, однако оно не было похоже на него. В результате ученые предположили, что окаменелость на самом деле могла принадлежать древней морской рептилии, вероятно, мезозавру.

Считается, что детеныш мозазавра выскользнул из яйца вскоре после того, как его отложили Фото: Francisco Hueichaleo

На эту мысль ученых натолкнуло то, что окаменелость были похожа на яйца змей или рептилий, но оно также было и невероятных размеров. Проблема заключалась в том, что гигантские морские рептилии мелового периода не откладывали яиц, но загадочный кожаный шар размером более 28 на 18 сантиметров, противоречит этому утверждении. В результате команда назвала камнеподобное ископаемое просто "Существом".

Авторы исследования утверждают, что найденное в Антарктиде яйцо, является одним из крупнейших из когда-либо описанных. Фактически оно уступает в размерах лишь яйцу птицы-слона. В то же время ученые обнаружили, что структура находки похожа на структуру большинства яиц современных ящериц и змей. Все это указывает на то, что существо, оставившее яйцо на ледяном континенте, вел яйцеживородящщий образ жизни, когда яйцо развивается внутри матери и вылупляется, по сути, сразу после откладки.

Это позволило ученым исключить причастность птиц-слонов. Эти нелетающие древние птицы-мегафауны ранее были распространены на Мадагаскаре, их вес составлял около 500 килограмм, а в высоту они достигали около 3 метров. Они были настолько большими, что считалось, что одно яйцо способно прокормить целую человеческую семью.

Могучее яйцо слоновьей птицы — это кусок скорлупы слева Фото: Natural History Museum

Однако яйца слоновых птиц имели твердую скорлупу, чего не наблюдалось в новой находке. Официально яйца птиц-слонов сегодня считаются самыми большими за всю историю Земли: в длину они могли достигать 33 сантиметров, а их объем составлял около 8,5 литров. Для сравнения, согласно Книге рекордов Гиннеса, это эквивалентно 183 куриным яйцам или более 12 000 яиц колибри.

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