Самое тяжелое животное в истории Земли до сих пор живет на планете: кто это (фото)

Древний кит, живший на планете 39 миллионов лет назад, утратил свое первенство — предыдущие расчеты массы его тела оказались неверными.

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В прошлом году синий кит был сбит с первого места в рейтинге самых тяжелых животных, когда-либо живших на Земле. В 2023 году, команда, работающая над открытием окаменелостей древнего кита Perucetus colossus, жившего на планете около 39 миллионов лет назад, смогла обнаружить 13 позвонков, четыре ребра и одну бедренную кость на юге Перу, пишет IFLScience.

Этого оказалось достаточно, чтобы ученые смогли предположить, что вес скелета древнего кита был в два-три раза больше, чем скелет современного синего кита. В то же время P. Colossus, как обнаружили ученые, был значительно короче синих китов — его длина составляла всего 17 метров в сравнении с 30 метрами (длина синих китов). В то же время его вес, как считали ученые, мог достигать от 85 до 340 тонн.

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В результате исследователи пришли к выводу, что древний кит, вероятно, был самым тяжелых животным из всех, кто когда-либо жил на Земле. К таким выводам команду подтолкнули необычно плотные кости животного, которые, возможно, развились как приспособление, помогающее ему поддерживать нейтральную плавучесть в воде, как у бегемота.

Однако новое исследование команды из Департамента наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Дэвисе показывает, что эти выводы были ошибочными. Команда пришла к выводу, что предыдущее утверждение исследователей попросту не соответствует образу жизни P. Collosus.

По словам палеонтолога, профессора Ресуке Мотани, для кита было бы непросто оставаться на поверхности или даже покинуть морское дно при таком весе, ему, вероятно, пришлось бы постоянно плавать против силы тяжести, чтобы что-то делать в воде. В результате команда переоценила предыдущие предположения ученых и обнаружили две области, которые оставляют место для ошибок.

Вес некоторіх животніх на Земле Фото: IFLScience

Во-первых, вес всего скелета использовался для масштабирования увеличения размера тела — это, по мнению исследователей, не соответствует закономерностям роста в сравнении с массой скелета наблюдаемой у современных животных. Во-вторых, ученые переоценили массу тела древнего кита, основываясь на его утолщенных костях — это попросту могло быть признаком пахиостеосклероза. Пахиостеосклерозом также страдают и ламантины, однако их тела остаются сравнительно легкими в сравнении со скелетами.

В результате ученые пересчитали вес древнего кита и обнаружили, что он бы позволил киту подниматься на поверхность океана и оставаться там, дыша и восстанавливаясь после погружения, что и делают большинство китов. Авторы исследования отмечают, все еще чрезвычайно сложно определить точный вес древних китов, однако он точно был на несколько тонн меньше, чем ранее считали ученые. Мотани также отмечает, что разгадать эту загадку позволило бы обнаружение нескольких зубов древнего кита — таким образом ученые смогли бы изучить его рацион.

В результате у Perucetus colossus отобрали звание "самого тяжелого животного в истории Земли" и оно вновь вернулось к синим китам, которые способны достигать массы в 270 метрических тонн и имеет длину, равную трем школьным автобусам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали рев самого старого и крупного организма на Земле.