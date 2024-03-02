Найважча тварина в історії Землі досі живе на планеті: хто це (фото)

Стародавній кит, який жив на планеті 39 мільйонів років тому, втратив свою першість — попередні розрахунки маси його тіла виявилися неправильними.

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Минулого року синій кит був збитий з першого місця в рейтингу найважчих тварин, які коли-небудь жили на Землі. У 2023 році, команда, що працює над відкриттям скам'янілостей стародавнього кита Perucetus colossus, який жив на планеті близько 39 мільйонів років тому, змогла виявити 13 хребців, чотири ребра й одну стегнову кістку на півдні Перу, пише IFLScience.

Цього виявилося достатньо, щоб учені змогли припустити, що вага скелета стародавнього кита була вдвічі-втричі більшою, ніж скелет сучасного синього кита. Водночас P. Colossus, як виявили вчені, був значно коротшим за синіх китів — його довжина становила лише 17 метрів порівняно з 30 метрами (довжина синіх китів). Водночас його вага, як вважали вчені, могла сягати від 85 до 340 тонн.

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У результаті дослідники дійшли висновку, що стародавній кит, імовірно, був найважчою твариною з усіх, хто коли-небудь жив на Землі. До таких висновків команду підштовхнули незвично щільні кістки тварини, які, можливо, розвинулися як пристосування, що допомагає йому підтримувати нейтральну плавучість у воді, як у бегемота.

Однак нове дослідження команди з Департаменту наук про Землю і планети Каліфорнійського університету в Девісі показує, що ці висновки були помилковими. Команда дійшла висновку, що попереднє твердження дослідників просто не відповідає способу життя P. Collosus.

За словами палеонтолога, професора Ресуке Мотані, для кита було б непросто залишатися на поверхні або навіть покинути морське дно за такої ваги, йому, ймовірно, довелося б постійно плавати проти сили тяжіння, щоб щось робити у воді. У результаті команда переоцінила попередні припущення вчених і виявили дві області, які залишають місце для помилок.

Вага деяких тварин на Землі Фото: IFLScience

По-перше, вагу всього скелета використовували для масштабування збільшення розміру тіла — це, на думку дослідників, не відповідає закономірностям зростання порівняно з масою скелета, що спостерігається у сучасних тварин. По-друге, вчені переоцінили масу тіла стародавнього кита, ґрунтуючись на його потовщених кістках — це просто могло бути ознакою пахіостеосклерозу. На пахіостеосклероз також страждають і ламантини, проте їхні тіла залишаються порівняно легкими порівняно зі скелетами.

У результаті вчені перерахували вагу стародавнього кита і виявили, що вона б дозволила киту підійматися на поверхню океану і залишатися там, дихаючи та відновлюючись після занурення, що і роблять більшість китів. Автори дослідження зазначають, все ще надзвичайно складно визначити точну вагу стародавніх китів, проте вона точно була на кілька тонн меншою, ніж раніше вважали вчені. Мотані також зазначає, що розгадати цю загадку дало б змогу виявлення кількох зубів стародавнього кита — таким чином учені змогли б вивчити його раціон.

У результаті у Perucetus colossus відібрали звання "найважчої тварини в історії Землі" і воно знову повернулося до синіх китів, що здатні сягати маси у 270 метричних тонн та мають довжину, що дорівнює трьом шкільним автобусам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали рев найстарішого і найбільшого організму на Землі.