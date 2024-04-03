Обломок с Международной космической станции упал на дом жителя США: что говорят в NASA (фото)

Большой цилиндрический металлический объект, весом почти 1 кг, пробил крышу и пол двухэтажного дома жителя штата Флорида.

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Эксперты считают, что металлический предмет цилиндрической формы, весом почти 1 кг, который пробил крышу и пол двухэтажного дома жителя города Неаполь, штат Флорида, может быть мусором, выброшенным с Международной космической станции (МКС). NASA ведет расследование инцидента и пока что не дает точного ответа о происхождении упавшего предмета, пишет The Guardian.

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Житель Флориды Алехандро Отеро, который находился дома вместе со своим сыном, заявил о том, что на его дом упал крупный металлический предмет, который, как он считает, прибыл из космоса. И с этим соглашаются некоторые эксперты, которые предполагают, что этот предмет может быть частью грузового поддона для батарей, который был выброшен с МКС еще в 2021 году, после модернизации станции, когда произошла замена старых батарей на новые. С тех пор объект весом 2,9 тонны кружил на орбите. 3 года назад NASA сообщило, что это самый массивный кусок космического мусора, который когда-либо выбрасывали с космической станции.

Житель Флориды Алехандро Отеро, который находился дома вместе со своим сыном, заявил о том, что на его дом упал крупный металлический предмет, который, как он считает, прибыл из космоса Фото: X (Twitter)

Космическое командование ВВС США за несколько минут до падения объекта на дом Отеро, зафиксировали вхождение в атмосферу над штатом Флорида крупного обломка космического мусора, но что именно это было пока неизвестно.

Некоторые эксперты предполагают, что этот предмет может быть частью грузового поддона для батарей, который был выброшен с МКС еще в 2021 году, после модернизации станции, когда произошла замена старых батарей на новые Фото: wikipedia

Астроном Гарвард-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл предполагает, что именно грузовой поддон с МКС вошел атмосферу и сгорел не полностью, и часть его обломков упала на поверхность планеты. Представители NASA уже занялись расследованием инцидента и пытаются выяснить, действительно ли этот цилиндрический предмет принадлежал когда-то МКС. Но пока никаких подтверждений этому нет.

Металлический предмет пробил пол дома жителя Флориды Фото: X (Twitter)

Алехандро Отеро теперь хочет, чтобы кто-то возместил ему причиненный ущерб. Хотя сами батареи принадлежали NASA, но их доставил грузовой поддон, который был запущен японским космическим агентством. И это усложняет задачу в определении того, кто будет отвечать за подобный инцидент.

По словам Мишеля Хэнлона из Университета штата Миссисипи, если этот предмет принадлежит не NASA, и он упал на Землю и причинил ущерб, то отвечать за это должна страна, которая отправила его в космос.

Алехандро Отеро сделал фотографию пробитой крыши дома Фото: X (Twitter)

По данным Европейского космического агентства, некоторые части грузового поддона могли бы достичь поверхности Земли, но риск попадания таких обломков в человека невероятно мал. С другой стороны, подобные вхождения в атмосферу космического мусора случают очень часто, но большинство таких обломков сгорают и не достигают поверхности планеты.

В NASA пообещали в ближайшее время выяснить имеет ли металлический предмет, упавший на дом жителя Флориды отношение к МКС и вообще прибыл ли он из космоса.

Как уже писал Фокус, NASA создаст новую систему отсчета времени на Луне. Космическому агентству поручили установить согласованное лунное время, чтобы помочь будущим миссиям на спутнике Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые вычислили лучший маршрут для будущего космического аппарата, который должен улететь из Солнечной системы и выяснить, что из себя представляет гелиосфера. Это оболочка Солнечной системы, созданная солнечным ветром, которая, как считается вообще не имеет форму сферы.