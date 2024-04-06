Природа против воспитания. Действительно ли у животных на Земле есть инстинкты

Исследователи пролили свет на вечную загадку — есть ли у животных некоторые виды инстинктов или их поведение является приобретенным.

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В животном мире разные виды, вероятно, обладают инстинктивными способами найти свой путь в жизни. Например, вылупившиеся морские черепахи знают, куда двигаться, чтобы добраться до океана при лунном свете; птицы мигрируют на тысячи километров и не отклоняются от маршрута, а матери-львицы знают, как кормить грудью, защищать и обучать свое потомство, пишет Live Science.

Однако в научном мире все еще продолжается дискуссия на тему "природа против воспитания", где ученые пытаются понять, действительно ли поведение животных можно считать инстинктами. По словам психобиолога развития из Международного университета Флориды Роберта Ликлитера, говорить об инстинктах на самом деле невозможно, если не учитывать и обратную сторону медали — обучение и приобретение.

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Другими словами, ученый считает, что "инстинкты" как таковые представляют собой поведение, на которое влияют сразу несколько не очевидных факторов. Например, долгое время ученые полагали, что домашние птицы, такие как куры, гуси и утки, идентифицируют свою мать с помощью инстинкта, то есть, врожденной, предопределенной, генетически сформированной тенденции, которая казалась необъяснимой.

Однако все изменилось в 1963 году, когда Гиблберт Готлиб сделал революционное открытие. Он обнаружил, что домашние птицы определяют свою мать с помощью вокализаций, этот процесс работает и в обратную сторону — птенцы издают собственные вокализации еще на эмбриональной стадии развития. В этот момент пришло новое понимание того, что ученые подразумевают под "инстинктом", а также появился вопрос: существует ли вообще запрограммированное поведение?

По словам поведенческого нейробиолога Марка Блумберга, часто то, что люди называют инстинктом является поведением, которое надежно производится у вида. Например, сам ученый называет способность кошки приземляться на ноги или способность бабочки-монарха мигрировать на тысячи километров — "типичным поведением для вида".

Впрочем, у противников этой теории есть свои контраргументы. Например, ученые утверждают, что существует целый ряд моделей поведения, специфичных для определения видов. Еще одним аргументом называют то, что организмы при рождении не имели достаточного опыта, чтобы определить определенное поведение.

Но переживания начинаются еще до рождения, как в случае с вокализацией детенышей утки. Более того, существует множество моделей поведения, которые ученые ранее считали инстинктами, пока наука не раскрыла их внутреннюю структуру.

Например, некоторые исследователи считают, что морские черепахи могут перемещаться по океанам, так как обладают чем-то вроде "магнитного компаса". Однако это не запрограммированный инстинкт, так как на него влияет магнитное поле Земли. Точно так же кошка не знала бы, как приземлиться на ноги, если бы она вынашивалась и родилась в космосе, что указывает на то, что такое поведение не просто закодировано в наших генах. Но ученые все еще не до конца понимают, как это работает.

Таким образом ученые считают, что вопрос изначально был задан неверно. По словам Блумберга, важно понимать, что гены не диктуют поведение, как "переключатель", а некоторый жизненный опыт может изменить поведение наших генов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему животные облизывают своих новорожденных.