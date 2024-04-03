В лаборатории создали эмбрион мыши с шестью конечностями: зачем это было нужно

Исследователи говорят, что эксперимент пошел не по плану.

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Ученые в лаборатории создали шестиного эмбриона мыши, у которого отсутствовали гениталии. Жуткое существо не было создано исследователями намерено. Все же исследование показало, как трехмерная структура ДНК может влиять на развитие эмбриона, пишет IFLScience.

Биолог Мойзес Мальо и его команда изучали Tgfbr1 — рецепторный белок, который играет важную роль в эмбриональном развитии. Команда отключила ген, который ответственный за выработку этого белка. Он был отключен в эмбрионах мышей, которые находились на полпути своего развития. Ученые хотели проверить, как такое изменение может повлиять на развивающийся спинной мозг.

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Вместо этого ученые получили неожиданные результаты своего эксперимента: у одного из эмбрионов развились две дополнительные ноги вместо гениталий.

Дело в том, что в ходе эмбрионального развития тело формируется поэтапно, от головы до хвоста. На первом переходном этапе происходит переход от развития головы к развитию туловища. Второй этап знаменует переход от туловища до хвоста. Этот последний этап знаменует значительную реорганизацию эмбриональных структур.

Фото: Lozovska et al., Nature Communications, 2024

Известно, что Tgfbr1 играет ключевую роль в переходе от туловища к хвосту, а также в контроле формирования задних конечностей и наружных половых органов.

Давно не секрет, что у большинства четырехлапых животных наружные половые органы и задние конечности развивают на одних и тех же ранних (примордиальных) структурах.

Мальо и соавторы исследования выяснили, что Tgfbr1 помогает определять, станут ли эти структуры гениталиями или конечностями. Этот процесс запускается за счет изменения способа сворачивания ДНК в клетках структуры. В результате деактивация белка меняет экспрессию других генов – по крайней мере, в этом странном случае это означало дополнительные конечности и отсутствие гениталий.

Далее ученые хотят проверить, сможет ли Tgfbr1 изменить структуру ДНК в других системах.

Напомним, впервые в истории созданы синтетические эмбрионы человека. По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.