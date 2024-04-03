У лабораторії створили ембріон миші з шістьма кінцівками: навіщо це було потрібно

Дослідники кажуть, що експеримент пішов не за планом.

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Учені в лабораторії створили шестиногого ембріона миші, у якого були відсутні геніталії. Моторошна істота не була створена дослідниками навмисно. Все ж дослідження показало, як тривимірна структура ДНК може впливати на розвиток ембріона, пише IFLScience.

Біолог Мойзес Мальо та його команда вивчали Tgfbr1 — рецепторний білок, який відіграє важливу роль в ембріональному розвитку. Команда відключила ген, який відповідальний за вироблення цього білка. Він був відключений в ембріонах мишей, які перебували на півдорозі свого розвитку. Вчені хотіли перевірити, як така зміна може вплинути на спинний мозок, що розвивається.

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Натомість учені отримали несподівані результати свого експерименту: в одного з ембріонів розвинулися дві додаткові ноги замість геніталій.

Річ у тім, що під час ембріонального розвитку тіло формується поетапно, від голови до хвоста. На першому перехідному етапі відбувається перехід від розвитку голови до розвитку тулуба. Другий етап знаменує перехід від тулуба до хвоста. Цей останній етап знаменує значну реорганізацію ембріональних структур.

Фото: Lozovska et al., Nature Communications, 2024

Відомо, що Tgfbr1 відіграє ключову роль у переході від тулуба до хвоста, а також у контролі формування задніх кінцівок і зовнішніх статевих органів.

Давно не секрет, що в більшості чотирилапих тварин зовнішні статеві органи та задні кінцівки розвиваються на одних і тих самих ранніх (примордіальних) структурах.

Мальо і співавтори дослідження з'ясували, що Tgfbr1 допомагає визначати, стануть ці структури геніталіями або кінцівками. Цей процес запускається через зміни способу згортання ДНК у клітинах структури. У результаті деактивація білка змінює експресію інших генів — принаймні, в цьому дивному випадку це означало додаткові кінцівки і відсутність геніталій.

Далі вчені хочуть перевірити, чи зможе Tgfbr1 змінити структуру ДНК в інших системах.

Нагадаємо, вперше в історії створено синтетичні ембріони людини. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин.