Все готово: если жизнь на спутнике Юпитера Европе существует, ученые ее скоро найдут (фото)

Европа является одним из самых больших спутников Юпитера и это одно из лучших мест для поиска внеземной жизни.

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Спутник Юпитера Европу в последнее время называют миром-океаном, ведь наблюдения позволяют предположить, что под ледяной корой спутника находится жидкий океан с соленой водой. И в этом океане в 2 раза больше воды, чем в океанах на Земле. Самый большой из когда-либо созданных NASA космических аппаратов для исследования других миров под названием Europa Clipper имеет необходимые приборы, как для обнаружения подземного океана, так и для обнаружения в нем внеземной жизни. Если она там действительно существует, как предполагают ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, пишет Phys.

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Запуск космического аппарата Europa Clipper состоится в октябре этого года. Ученые выяснили, что один из 9 приборов на его борту может не просто показать, может ли существовать внеземная жизнь на Европе, но и обнаружить эту жизнь, если она там есть.

Космический аппарат должен предоставить информацию о трех ключевых компонентах для жизни: энергии, жидкой воде и необходимых химических элементах. Европа выделяет энергию и тепло в своих недрах благодаря приливным силам, которые вызваны гравитационным влиянием Юпитера. Именно этот процесс подтверждает теорию о существовании океана под поверхностью спутника. В этом океане могут содержаться химические строительные блоки жизни: углерод, кислород, фосфор и сера. Но Europa Clipper будет искать и более сложные органические соединения, которые имеют важнейшее значение для живых организмов.

Европа - спутник Юпитера. Ученые выяснили, что один из 9 приборов на его борту может не просто показать, может ли существовать внеземная жизнь на Европе, но и обнаружить эту жизнь, если она там есть. Фото: NASA/ JPL-Caltech

На борту космического аппарата будет размещен, кроме остальных 8 важных инструментов, еще и прибор Suda. Он будет собирать крошечные ледяные частицы над поверхностью Европы, пока космический аппарат будет пролетать над ней. Ученые хотят проанализировать состав этих частиц и выяснить, где они возникли. Ученые считают, что эти ледяные частицы появляются в результате извержений из недр спутника Юпитера и могут состоять из воды подземного океана. Прибор Suda сможет определить, появились эти частицы с Европы или же прилетели с другого спутника Юпитера.

Но недавнее исследование показало, что Europa Clipper еще и может обнаружить внеземную жизнь на Европе. Ученые использовали похожий на Suda прибор во время своих экспериментов в смоделированных условиях, которые аналогичны условиям Европы.

В крошечные кристаллы льда ученые поместили клетки бактерий и выяснили, что если такие же клетки находятся в ледяных частицах над Европой, то прибор Europa Clipper может их идентифицировать. При этом в частицах льда может находится очень мало клеточного материала и все равно он будет обнаружен. Также ученые выяснили, что прибор аппарата NASA сможет найти такие органические соединения, как жирные кислоты и аминокислоты. А это будет прямым указанием на существование внеземной жизни.

Напоминаем, что после того, как Europa Clipper отправится в свое путешествие к Юпитеру, ему потребуется 6 лет, чтобы достичь пункта назначения. Если ученые обнаружат внеземную жизнь на Европе, то это будет первым подобным открытием на мирах Солнечной системы. Конечно, это не будет разумная жизнь, а скорее всего микроорганизмы.

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