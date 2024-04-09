Вулкан на Сицилии "курит трубку", выпуская в небо кольца дыма: опасны ли они для людей (видео)

Гора Этна не является самой большой на планете, но в ее арсенале есть несколько удивительных трюков — вулкан способен выпускать в небо кольца дыма.

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Гора Этна — культовый вулкан, который является самым активным стратовулканом на Земле. Он расположен на восточном побережье Сицилии, острове у побережья Италии, и способен удивить ученых своими "проделками", пишет IFLScience.

Недавно ученые засняли с острова, как вулкан выпускает шлейфы чего-то похожего на дым, который вырывается из склона горы и превращается в загадочные "кольца дыма", плывущие по небу. По словам вулканолога из Национального института геофизики и вулканологии Катании Бориса Бенке, они с коллегами предполагают, на горе Этна образовался новый кратер, из которого идет дым.

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На Земле нет ни одного другого подобного вулкана, который мог бы произвести такое количество колец дыма. По словам Бенке, они с коллегами уже давно наблюдают за кольцами дыма, испускаемыми вулканом, уже давно. Однако теперь вулкан Этна бьет все возможные рекорды.

Отметим, что эти кольца дыма на самом деле безвредны для людей и вовсе не обязательно являются предвестниками извержения. На самом деле ученые называют их вулканическими вихревыми кольцами, а сами кольца состоят из вулканических газов и конденсированного водяного пара, а вовсе не дыма.

По словам вулканолога Австралийского национального университета Аны Касас Рамос, сам по себе этот газ бесцветен, однако как только он достигает уровня конденсации, он становится беловатым — это именно то, что мы видим. Исследователи отмечают, что причина, по которой водяной пар поднимается и так быстро конденсируется, а затем образует кольца, заключается в разнице температур. Дело в том, что водяной пары выходит очень горячим, а затем, достигая неглубоких уровней, таких как уровни атмосферы, он сталкивается с холодным воздухом — именно в этот момент образуется конденсат.

В более раннем исследовании ученые предположили, что кольца формируются таким же образом, как дельфин под водой надувает кольца пузырей или кто-то курит и выдыхая дым, создает кольца: газы замедляются и образуют петлю при выдохе.

Создание вихревых колец вулкана во многом связано с газами внутри вулкана, но форма отверстия кратера также приводит к тому, что эти кольца уплывают в небо. Результаты работы исследователей показали, что для образования вулканических вихревых колец необходимо сочетание быстрого выделения газа в верхней части магматического канала и регулярности формы излучающего жерла.

Ранее Фокус писал о том, что под льдами Антарктиды скрываются сотни вулканов: могут ли они извергнуться.