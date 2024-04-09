Вулкан на Сицилії "курить трубку", випускаючи в небо кільця диму: чи небезпечні вони для людей (відео)

Гора Етна не є найбільшою на планеті, але в її арсеналі є кілька дивовижних трюків — вулкан здатний випускати в небо кільця диму.

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Гора Етна — культовий вулкан, який є найактивнішим стратовулканом на Землі. Він розташований на східному узбережжі Сицилії, острові біля узбережжя Італії, і здатний здивувати вчених своїми "витівками", пише IFLScience.

Нещодавно вчені зняли з острова, як вулкан випускає шлейфи чогось схожого на дим, що виривається зі схилу гори й перетворюється на загадкові "кільця диму", які пливуть небом. За словами вулканолога з Національного інституту геофізики та вулканології Катанії Бориса Бенке, вони з колегами припускають, що на горі Етна утворився новий кратер, з якого йде дим.

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На Землі немає жодного іншого подібного вулкана, який міг би виробити таку кількість кілець диму. За словами Бенке, вони з колегами вже давно спостерігають за кільцями диму, що випускаються вулканом. Однак тепер вулкан Етна б'є всі можливі рекорди.

Зазначимо, що ці кільця диму насправді нешкідливі для людей і зовсім не обов'язково є провісниками виверження. Насправді вчені називають їх вулканічними вихровими кільцями, а самі кільця складаються з вулканічних газів і конденсованої водяної пари, а зовсім не диму.

За словами вулканолога Австралійського національного університету Ани Касас Рамос, сам собою цей газ безбарвний, проте щойно він досягає рівня конденсації, він стає білуватим — це саме те, що ми бачимо. Дослідники зазначають, що причина, через яку водяна пара підіймається і так швидко конденсується, а потім утворює кільця, полягає в різниці температур. Річ у тім, що водяна пара виходить дуже гарячою, а потім, досягаючи неглибоких рівнів, як-от рівні атмосфери, вона стикається з холодним повітрям — саме в цей момент утворюється конденсат.

У більш ранньому дослідженні вчені припустили, що кільця формуються так само як дельфін під водою надуває кільця бульбашок або хтось палить і, видихаючи дим, створює кільця: гази сповільнюються та утворюють петлю під час видиху.

Створення вихрових кілець вулкана багато в чому пов'язане з газами всередині вулкана, але форма отвору кратера також призводить до того, що ці кільця спливають у небо. Результати роботи дослідників показали, що для утворення вулканічних вихрових кілець необхідне поєднання швидкого виділення газу у верхній частині магматичного каналу і регулярності форми випромінювального жерла.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди ховаються сотні вулканів: чи можуть вони вивергнутися.