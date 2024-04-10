Охотник за ледяной водой отправится на Луну вместе с маленьким другом: что это за миссия

Компания Astrobotic в конце этого года отправит на ближайшего соседа Земли не один, а два лунохода.

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Компания Astrobotic отправит в космос посадочный модуль Griffin на ракете Falcon Heavy примерно в конце этого года. Основная задача модуля состоит в том, чтобы доставить на Луну луноход VIPER от NASA, который будет искать водяной лед. Но оказалось, то у него будет напарник меньшего размера – луноход под названием CubeRover. Он предназначен для того, чтобы сделать исследование Луны доступным для самых разных клиентов, пишет Space.

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Еще в 2020 году компания Astrobotic заключила контракт с NASA на доставку на Луну лунохода VIPER. Его основная задача — обнаружить водяной лед в районе южного полюса Луны. Считается, что лед там есть, но неясно в каком количестве и насколько он доступен для добычи. Водяной лед необходим для функционирования будущей лунной базы в данном регионе, которую планирует построить NASA. Из люда можно добыть воду, а из воды — кислород и водород.

VIPER должен составить карту распределения и концентрации водяного льда, чтобы было понятно где вероятнее всего можно найти его и где легче всего получить к нему доступ.

Луноход CubeRover представляет собой демонстрацию новой технологии исследования Луны. Он будет работать на поверхности в течение одного лунного дня, а это примерно две земные недели. CubeRover проведет тестирование связи с посадочным модулем, проверит свою способность выдерживать экстремальные температуры, и продемонстрирует возможности новой операционной системы.

Согласно заявлению Astrobotic, эта миссия станет только началом для CubeRover. Робота можно масштабировать для размещения более крупной полезной нагрузки. Будущие версии лунохода смогут перевозить научные инструменты и другое оборудование на Луне и оставаться в рабочем состоянии в течение года и дальше больше.

Посадочный модуль Griffin станет не первым подобным аппаратом для Astrobotic. Посадочный модуль меньшего размера под названием Peregrine был запущен 8 января на Луну. Запуск прошел хорошо, но вскоре после запуска модуля возникла проблема с двигателем. Таким образом посадка на Луну не состоялась, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что ученые из Гарварда создали странную метажидкость, свойства которой можно программировать. В отличие от твердых метаматериалов метажидкости имеют уникальные способности, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как именно появилось Солнце и сколько оно уже существует. Ученые уже давно изучают рождение Солнца и формирование Солнечной системы. Поэтому о нашей звезде известно уже много.