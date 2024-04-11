Аквалангисты смогут общаться с теми, кто на поверхности, не покидая глубину: как это возможно

Ученые разрабатывают специальные водонепроницаемые электронные перчатки, которые однажды позволят дайверам общаться с теми, кто на поверхности, не покидая океан.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, но все еще остается малоизученным. Исследователи используют разные варианты погружений, чтобы узнать больше о том, что происходит в Мировом океане, но порой погружения могут быть не слишком удобны для самих аквалангистов. Теперь ученые работают над созданием специальных перчаток, которые позволят дайверам общаться с командой, не поднимаясь на поверхность, пишет Live Science.

Разработчики надеются, что их новая водонепроницаемая электронная перчатка позволит аквалангистам лучше общаться друг с другом, а также с людьми на лодках, используя сигналы руками. Разработка получила название "перчатка распознавания жестов рук" (GRG) и работает на базе искусственного интеллекта. Она также оснащена датчиками, генерирующими электрические импульсы в ответ на 16 наиболее используемых аквалангистами жестов.

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Ученые отмечают, что импульсы, которые улавливает перчатка, затем будут передаваться на компьютер, а он в свою очередь будет переводить их в слова. Таким образом дайверы смогут общаться с командой на поверхности без необходимости подниматься.

Отметим, что электронные перчатки не являются новой концепцией. Они уже находятся на вооружении ученых, стремящихся помочь людям, перенесшим инсульт, восстановить мелкую моторику. Однако до этого момента ученым не удавалось создать водонепроницаемые электронные и одновременно удобные перчатки.

Авторы исследования отмечают, что они интегрировали электронные датчики в новый дизайн, на который их вдохновило расположение трубчатых ног у морской звезды. Известно, что электронные сигналы будут создаваться рядом гибких микроскопических столбов, встроенных в тонкие листы водонепроницаемого пластика. Эти листы также покрыты микростолбами проводящего слоя серебра. Эти два ряда столбиков соединены вместе, в результате чего удалось создать датчик.

Каждый из этих датчиков размером примерно с порт USB-C, однако они способны определять различное давление. Команда индивидуально упаковала каждый из 10 датчиков в самоклеющуюся повязку, а затем прикрепила их к костяшкам и первым суставам пальцев. В результате им удалось создать электронную перчатку, которая реагирует на движение пальцев.

Далее ученые использовали алгоритм машинного обучения распознавать электрические сигналы, которые соответствуют 16 наиболее распространенным жестам аквалангистов. Результаты показывают, что компьютерная программа смогла перевести жести дайверов с точностью в 99,8%.

По словам руководителя исследования, доцента кафедры охраны морской среды Кейрона Фрейзера, базовые сигналы помогают дайверам общаться между собой, но лишь в пределах хорошей видимости. Однако ночью или в плохих условиях видимости у них нет возможности общаться друг с другом или с командой на поверхности. Новая разработка упростит эту задачу. Авторы исследования также отмечают, что их разработка может быть особенно полезна в операциях, требующих постоянной связи между аквалангистами и поверхностью.

Ранее Фокус писал о том, что дайверов напугало очень редкое морское "чудовище".