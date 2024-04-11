Аквалангісти зможуть спілкуватися з тими, хто на поверхні, не залишаючи глибину: як це можливо

Науковці розробляють спеціальні водонепроникні електронні рукавички, які одного дня дадуть змогу дайверам спілкуватися з тими, хто на поверхні, не покидаючи океан.

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Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, але все ще залишається маловивченим. Дослідники використовують різні варіанти занурень, щоб дізнатися більше про те, що відбувається у Світовому океані, але часом занурення можуть бути не надто зручними для самих аквалангістів. Тепер учені працюють над створенням спеціальних рукавичок, які дозволять дайверам спілкуватися з командою, не піднімаючись на поверхню, пише Live Science.

Розробники сподіваються, що їхня нова водонепроникна електронна рукавичка дасть змогу аквалангістам краще спілкуватися один з одним, а також з людьми на човнах, використовуючи сигнали руками. Розробка отримала назву "рукавичка розпізнавання жестів рук" (GRG) і працює на базі штучного інтелекту. Вона також оснащена датчиками, що генерують електричні імпульси у відповідь на 16 жестів, які аквалангісти використовують найчастіше.

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Науковці зазначають, що імпульси, які вловлює рукавичка, потім передаватимуться на комп'ютер, а він зі свого боку переводитиме їх у слова. Таким чином дайвери зможуть спілкуватися з командою на поверхні без необхідності підійматися.

Зазначимо, що електронні рукавички не є новою концепцією. Вони вже перебувають на озброєнні вчених, які прагнуть допомогти людям, що перенесли інсульт, відновити дрібну моторику. Однак до цього моменту вченим не вдавалося створити водонепроникні електронні й одночасно зручні рукавички.

Автори дослідження зазначають, що вони інтегрували електронні датчики в новий дизайн, на який їх надихнуло розташування трубчастих ніг у морської зірки. Відомо, що електронні сигнали створюватимуться низкою гнучких мікроскопічних стовпів, вбудованих у тонкі листи водонепроникного пластику. Ці листи також покриті мікростовпами провідного шару срібла. Ці два ряди стовпчиків з'єднані разом, у результаті чого вдалося створити датчик.

Кожен із цих датчиків розміром приблизно з порт USB-C, проте вони здатні визначати різний тиск. Команда індивідуально упакувала кожен із 10 датчиків у самоклейну пов'язку, а потім прикріпила їх до кісточок і перших суглобів пальців. У результаті їм вдалося створити електронну рукавичку, яка реагує на рух пальців.

Далі вчені використовували алгоритм машинного навчання для розпізнавання електричних сигналів, які відповідають 16 найпоширенішим жестам аквалангістів. Результати показують, що комп'ютерна програма змогла перекласти жести дайверів з точністю в 99,8%.

За словами керівника дослідження, доцента кафедри охорони морського середовища Кейрона Фрейзера, базові сигнали допомагають дайверам спілкуватися між собою, але лише в межах гарної видимості. Однак вночі або в поганих умовах видимості у них немає можливості спілкуватися один з одним або з командою на поверхні. Нова розробка спростить це завдання. Автори дослідження також зазначають, що їхня розробка може бути особливо корисною в операціях, що вимагають постійного зв'язку між аквалангістами та поверхнею.

Раніше Фокус писав про те, що дайверів налякало дуже рідкісне морське "чудовисько".