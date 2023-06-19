Думали, що величезна акула: дайверів налякала дуже рідкісна морська "потвора" (фото)

Полін Дюссо помітила, як величезна істота закрила сонячне світло і попливла прямо над ними. Спочатку вона подумала, що це акула, але виявилося, що це була "потвора" унікальної форми.

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Біля берегів Нової Зеландії морський біолог Полін Дюссо та її колеги дайвери займалися дослідженнями, під час якого вони зустрілися з дуже рідкісною та великою морською істотою. Її називають рибою-місяцем. Про це пише Daily Star.

Команда дайверів занурювалася у фіорді Брейксі-Саунд.

"Якогось моменту під час занурення я відчула присутність наді мною чогось, що затуляє сонце. Напевно, моєму мозку знадобилося кілька секунд, щоб клацнути — спочатку я була приголомшена розміром об'єкта", — розповіла жінка.

За словами морського біолога, спочатку вона подумала, що це акула. Однак, помітивши унікальні форми "потвори", вона зрозуміла, що це риба-місяць. Зазвичай довжина цих істот становить близько 1,8 метра, але цей екземпляр виявився унікальним – його довжина становила приблизно 4 метри.

Морський біолог Полін Дюссо спочатку подумала, що побачила акулу Фото: нечто на пляже

Дюссо наголосила, що дуже рідко зустрічається з такими істотами під час своїх занурень. Вона ніколи раніше не стикалася з такою рибою, але один з дайверів розповів їй, що в Тасманії він зустрічав рибу, розміри якої були щонайменше втричі більші.

"На поверхні їх часто приймають за акул через довгий і гострий спинний плавець, але, на відміну від них, вони рухають їм, щоб плавати", — додала дослідник

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодону. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, що коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла досягати більше ніж 18 метрів, а кожен із їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнула гігантська морська чудовисько. Капітан рибальської компанії Джон Броссар та його команда намагалися зловити на вудку рибу, але істота, яка плавала під їхнім човном, вистрибнула з води та вхопила їхню здобич.