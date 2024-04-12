Забудьте "Секс в большом городе": одинокие люди совсем не похожи на Кэрри или Саманту

Исследователи выяснили, что большинство одиноких людей являются интровертами, которые ценят одиночество.

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Новое исследование показывает, что персонажи из сериала "Секс в большом городе" не имеют ничего общего с реальностью. Дело в том, что большинство одиноких людей далеко не экстраверты, как Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта, пишет DailyMail.

Ученые из Университета Торонто говорят, что подавляющая часть одиноких людей являются интровертами.

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"В мире, который ориентирован на экстравертов, интровертов ошибочно представляют асоциальными людьми. Но на самом деле интроверты предпочитают наслаждаться временем, проведенным в одиночестве, что дает им возможность самостоятельно управлять своими реакциями на чувства. Поэтому интроверты предпочитают одиночество больше, чем шумные компании", — говорит ведущий автор исследования Элейн Хоан.

В рамках исследования, команда ученых пыталась выяснить, могут ли черты нашей личности предсказать, состоим мы в отношениях или одиноки.

В эксперименте приняли участие более 1800 человек в возрасте от 20 до 59 лет, которые были одиноки или находились в отношениях не менее 6 месяцев. Участники заполнили анкеты, которые определяли их личность, удовлетворенность статусом отношений, сексуальное удовлетворение и в целом своей жизнью.

Полученные данные показали, что участники-интроверты с большей вероятностью были одинокими.

"Экстраверты были в целом более счастливы, чем интроверты, и это не зависело о том, были ли первые одинокими или нет. Интровертам сложно вступать в отношения, потому как они не часто бывают в социальных ситуациях", — говорит Хоан.

Также выяснилось, что отношения могут сделать интровертов более общительными, повышая уверенность в себе и расширяя круг общения.

Также одинокие люди реже соглашались с такими утверждениями, как "содержать вещи в чистоте и порядке" и "доводить дело до конца". Они больше соглашались с такими фразами, как "напряжен", "часто грустит" и "темпераментен".

"Депрессивные симптомы, такие как грусть и упадок энергии, могут затруднить поиск пары или поддержание отношений, тогда как эмоциональная поддержка, которую вы получаете в романтических отношениях, может уменьшить эти симптомы", — подытожили ученые.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут устранить стигму, связанную с одиночеством.

Напомним, ученые рассказали, как одиночество медленно нас убивает. Общение с другими людьми и состояние здоровья оказались тесно между собой связаны, а некоторые ученые даже сравнили его дефицит с чувством голода и жаждой.