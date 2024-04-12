Забудьте "Секс і місто": самотні люди зовсім не схожі на Керрі чи Саманту

Дослідники з'ясували, що більшість самотніх людей є інтровертами, які цінують самотність.

Related video

Нове дослідження показує, що персонажі з серіалу "Секс і місто" не мають нічого спільного з реальністю. Річ у тім, що більшість самотніх людей далеко не екстраверти, як Керрі, Саманта, Міранда і Шарлотта, пише DailyMail.

Учені з Університету Торонто кажуть, що переважна частина самотніх людей є інтровертами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"У світі, який орієнтований на екстравертів, інтровертів помилково представляють асоціальними людьми. Але насправді інтроверти вважають за краще насолоджуватися часом, проведеним на самоті, що дає їм можливість самостійно керувати своїми реакціями на почуття. Тому інтроверти віддають перевагу самотності більше, ніж галасливим компаніям", — каже провідний автор дослідження Елейн Хоан.

У рамках дослідження команда вчених намагалася з'ясувати, чи можуть риси нашої особистості передбачити, перебуваємо ми у стосунках або самотні.

В експерименті взяли участь понад 1800 осіб віком від 20 до 59 років, які були самотні або перебували у стосунках щонайменше 6 місяців. Учасники заповнили анкети, які визначали їхню особистість, задоволеність статусом стосунків, сексуальне задоволення і загалом своїм життям.

Отримані дані показали, що учасники-інтроверти з більшою ймовірністю були самотніми.

"Екстраверти були загалом щасливішими, ніж інтроверти, і це не залежало від того, були перші самотніми чи ні. Інтровертам складно вступати в стосунки, тому що вони не часто бувають у соціальних ситуаціях", — каже Хоан.

Також з'ясувалося, що стосунки можуть зробити інтровертів більш товариськими, підвищуючи впевненість у собі та розширюючи коло спілкування.

Також самотні люди рідше погоджувалися з такими твердженнями, як "утримувати речі в чистоті та порядку" і "доводити справу до кінця". Вони більше погоджувалися з такими фразами, як "напружений", "часто сумує" і "темпераментний".

"Депресивні симптоми, такі як смуток і занепад енергії, можуть ускладнити пошук пари або підтримання стосунків, тоді як емоційна підтримка, яку ви отримуєте в романтичних стосунках, може зменшити ці симптоми", — підсумували вчені.

Дослідники сподіваються, що отримані результати допоможуть усунути стигму, пов'язану із самотністю.

Нагадаємо, вчені розповіли, як самотність повільно нас убиває. Спілкування з іншими людьми і стан здоров'я виявилися тісно між собою пов'язаними, а деякі вчені навіть порівняли його дефіцит з почуттям голоду і спрагою.