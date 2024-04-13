"Злой близнец" Земли утратил воду, а затем кислород и углерод: стоит ли людям бояться

Взаимодействие с солнечным ветром лишило Венеру воды, а теперь она теряет газы из верхних слоев атмосферы. Исследователи рассказали, может ли это повториться с Землей.

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Венера широко известна как "злой близнец" Земли. В начале ее пути взаимодействие с солнечным светом лишило Венеру воды, оставив лишь атмосферу, в основном состоящую из углекислого газа с добавлением азота и других микроэлементов, пишет Live Mint.

Новое исследование показало, что теперь газы, такие как кислород и углерод, также удаляются из верхних слоев атмосферы Венеры. Эти данные удалось получить благодаря космическому кораблю BepiColombo, который направлялся к Меркурию, а по дороге совершил свой второй пролет мимо Венеры. В результате ученым удалось кратковременно понаблюдать за индуцированной магнитосферой планеты.

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В отличие от Земли, Венера не способна генерировать магнитное поле в своем ядре, а потому планета скорее окружена слабой искусственно созданной "магнитосферой в форме кометы". Эта магнитосфера создается вокруг планеты благодаря взаимодействию заряженных частиц, испускаемых солнечным ветров, с электрически заряженными частицами в верхних слоях атмосферы Венеры. Ранее ученые также обнаружили, что вокруг магнитосферы находится область, известная как "магнитооболочка", именно она замедляет и нагревает солнечный ветер.

В новом исследовании ученые смогли проанализировать ранее неисследованную область магнитной среды планеты. Они обнаружили, что углерод и кислород движутся на ускоренных скоростях, что "способны избежать гравитационного притяжения планеты".

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника CNRS в Лаборатории физики плазмы (LPP) Лины Хадид, они обнаружили, что большинство тяжелых ионов в ионосфере Венеры на самом деле холодные и медленно движутся. Она также утверждает, что это наблюдение стало первым случаем, когда положительно заряженные ионы углерода наблюдались, выходящими из атмосферы "злого близнеца" Земли.

Хадид отмечает, что они с коллегами до сих пор не могут понять, как и почему это происходит. Дело в том, что это тяжелые ионы, которые, как правило, движутся медленно, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы понять эти механизмы. Ученые предполагают, что дело может быть в электростатическом "ветре", который поднимает частицы прочь от планеты. Впрочем, еще одним объяснением могут стать центробежные процессы.

"Злой близнец" Земли

В какой-то момент своей истории Венера была покрыта океанами, подобными тем, которые мы видим сегодня на Земле. Однако позже она начала улавливать слишком много тепла, что сделало атмосферу более плотной и горячей. В результате Венеру настиг безудержный парниковый эффект, сделав ее самой горячей планетой в солнечной системе.

По информации NASA "безудержный парниковый эффект" в конце концов превратил океаны Венеры в пар, который затем медленно утек в космос. Исследователи также предполагают, что когда-то Венера, подобно нашей планете, вполне могла быть пригодна для жизни, но сегодня это изменилось.

В то же время близость Земли к Венере, вероятно, является вопросом перспективы будущего человечества и нашей планеты в целом. Например, эксперты Европейского космического агентства (ESA) считают, что в долгосрочной перспективе нашу планет ждет та же участь: через миллиарды лет "парниковая Земля" станет неизбежным результатом старения Солнца. В результате некогда дающее жизнь Солнце будет впрыскивать в хрупкую систему Земли слишком большое количество тепла и наша планета станет настоящим близнецом Венеры.

Ранее Фокус писал об основных фактах об атмосфере Венеры: можно ли там выжить.