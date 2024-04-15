Глаза в 20 раз тяжелее головы: названо причудливое существо с "выдающимся зрением" (фото)

В мире существует множество причудливых глазных яблок, однако у одного существа в океане они настолько огромны, что ученые были ошеломлены.

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На Земле обитают миллионы различных животных и некоторые из них весьма причудливы. На суше и в воде обитают существа с различными формами глазных яблок: например, у одних лягушек зрачки в форме сердечек. Однако в конкурсе на самые большие глаза в мире, пожалуй, мог бы победить один тип морских червей, чьи глаза удивили ученых, пишет Science Alert.

Эти морские черви также известны как алциопидные многощетинковые черви, и у них попросту огромные глаза. Исследователи обнаружили, что вместе взятые их два глаза в 20 раз тяжелее остальной части головы. Для сравнения, для человека это значило бы, что каждый из глаз весил бы около 50 килограммов.

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По словам соавтора исследования, морского биолога Майкла Бока из Лундского университета в Швеции, ученым уже давно известно об этих морских червях с огромными глазами, однако теперь они решили выяснить, как работает их зрение. Биолог отмечает, что они с командой стремились разгадать тайну того, почему эти прозрачные черви, питающиеся глубокой ночью, развили столь огромные глаза и обеспечивают ли они виду лучшее зрение.

В ходе своего исследования ученые детально изучили зрение трех видов ночных морских червей Средиземноморья: Torrea candida, Vanadis cf.formosa и Naiades cantrainii. Отметим, что представители всех трех видов обладают парой гигантских глаз.

Авторы исследования провели оптические, морфологические и электрофизиологические исследования глаз животных в мельчайших деталях. Результаты исследования показали, что все три вида семейства Alciopidae способны видеть небольшие или удаленные объекты, а также могут отслеживать их движение.

Коллаж с глазами всех трех червей. Vanadis cf. formosa находится внизу слева; Torrea candida вверху справа; и Naiades cantrainii внизу справа Фото: Curr. Biol., 2024

Ранее ученые полагали, что лишь позвоночные, членистоногие и головоногие обладают объектным зрением, однако теперь все изменилось. Большинство других многощетинковых червей обладают базовым зрением с низким разрешением или направленной фоторецепцией, которая обнаруживает только присутствие света и его направление. Однако это семейство морских червей, вероятно, отличается от других многощетинковых червей.

По словам нейробиолога и морского биолога Андерса Гарма из Копенгагенского университета, это исследование фактически стало первым, продемонстрировавшим, что объектное зрение есть не только у этих групп, но также и у некоторых многощетинковых червей.

Результаты исследования показали, что эти три группы морских червей на самом деле обладают выдающимся зрением. Фактически зрение этих существ находится на одном уровне со зрением мышей или крыс, несмотря на то, что это относительно простой организм с крошечным мозгом.

Загадкой до сих пор остается, зачем существу, активному на дне океана в ночное время, понадобилось столь исключительное зрение. Однако ученые отмечают, что прозрачности тела червя недостаточно, чтобы спрятаться от хищников, а потому его глаза должны давать некое преимущество, которое компенсирует риск быть замеченным хищниками.

Авторы исследования отмечают, что некоторые подсказки к разгадке этой загадки дает исследование, проведенное почти 50 лет назад. В 1977 году ученые обнаружили, что глаза этих видов морских червей чувствительны к обнаружению ультрафиолетовых волн. Это говорит о том, что у ночной морской жизни есть секрет, который ученым еще предстоит раскрыть.

У ученых уже есть теория на этот счет. Предполагается, что черви сами по себе являются биолюминесцентными и общаются друг с другом посредством света. Таким образом они остаются невидимыми для хищников, однако не для своих сородичей. По словам Грама, они с командой считают, что исключительное зрение является их секретным инструментом для поиска партнера на дне океана. Впрочем, существует вероятность, что морские черви также полагаются на свое зрение для поиска добычи с УФ-биолюминесценцией.

Ранее Фокус писал о том, как разные животные на Земле видят окружающую среду.