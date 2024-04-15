Либералами рождаются: высокий интеллект коррелирует с либеральным убеждениями

Исследователи говорят, что генетическая предрасположенность к высокому интеллекту может влиять на политические взгляды.

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Новое провокационно исследование обнаружило взаимосвязь с между либеральными убеждениями и более высоким коэффициентом интеллекта (IQ), а также генетическими маркерами, которые связаны с более высоким интеллектом, пишет Futurism.

Исследование было проведено психологами из Университета Миннесотских городов-побратимов и опубликовано в научном журнале Intelligence. В статье говорится, что множественные тесты показали, что более умные люди связаны с "рядом левых и либеральных политических убеждений".

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"Наши результаты говорят о том, что генетическая предрасположенность к высокому интеллекту вызывает либеральные убеждения", — говорят авторы статьи.

Конечно, данное исследование, как и все, что исследуют человеческий интеллект, было сопряжено с трудностями. В действительности существуют разные типы интеллекта, поэтому достаточно трудно провести грань между природой и воспитанием, так как образование явно улучшает показатели тестов IQ.

Но методология опубликованной статьи достаточно убедительна. Авторы проанализировали более 200 семей, где часть имели биологических детей, другая – только усыновленных, а третья группа была смешанной.

"Мы выяснили, что IQ и такие генетические маркеры интеллекта, как полигенные показатели, могут предсказать, кто из двух братьев или сестер будет более консервативным или либеральным. Это братья и сестры с одинаковым воспитанием, выросшие под одной крышей", — говорит автор исследования Тобиас Эдвардс.

Ученый делает выводы, что интеллект связан с политическими убеждениями не только из-за окружения или воспитания. Основную роль в этом может играть генетические вариации, влияя на наши политические различия.

Используя данные об IQ, а также полигенные показатели, исследователи оценивали "познавательные способности и уровень образования". Далее исследователи определяли, существует ли взаимосвязь между интеллектом, генетикой и политической принадлежностью.

"Полигенные оценки смогли предсказать социальные либерализм и более низкий уровень авторитаризма внутри семей", — говорится в статье.

Но автор работы предупреждает, что политические убеждения – это сложные конструкции конкретного исторического момента, которые невозможно свести к одной переменной.

"Не существует закона, по которому умные люди всегда должны поддерживать определенные убеждения и идеологии. То, как наш интеллект влияет на наши убеждения, вероятно, зависит от нашей окружающей среды и культуры. Оглядываясь назад на историю, мы видим, что умных людей привлекали самые разные и часто противоречивые идеи", — подытожил ученый.

Напомним, ученые узнали, как распознать необычно умных людей. Бытует мнение, что умных людей можно различить с первого же взгляда, но ученые пошли дальше и решили выделить четкие черты характера, которые присущи обладателям повышенного интеллекта.