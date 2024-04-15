Лібералами народжуються: високий інтелект корелює з ліберальними переконаннями

Дослідники кажуть, що генетична схильність до високого інтелекту може впливати на політичні погляди.

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Нове провокативне дослідження виявило взаємозв'язок між ліберальними переконаннями та вищим коефіцієнтом інтелекту (IQ), а також генетичними маркерами, що пов'язані з вищим інтелектом, пише Futurism.

Дослідження було проведене психологами з Університету Міннесотських міст-побратимів і опубліковане в науковому журналі Intelligence. У статті йдеться, що множинні тести показали, що розумніші люди пов'язані з "низкою лівих і ліберальних політичних переконань".

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"Наші результати говорять про те, що генетична схильність до високого інтелекту спричиняє ліберальні переконання", — кажуть автори статті.

Звичайно, це дослідження, як і всі, що досліджують людський інтелект, було пов'язане з труднощами. Насправді існують різні типи інтелекту, тому досить важко провести межу між природою і вихованням, оскільки освіта явно покращує показники тестів IQ.

Але методологія опублікованої статті досить переконлива. Автори проаналізували понад 200 родин, де частина мали біологічних дітей, інша — лише усиновлених, а третя група була змішаною.

"Ми з'ясували, що IQ і такі генетичні маркери інтелекту, як полігенні показники, можуть передбачити, хто з двох братів або сестер буде більш консервативним або ліберальним. Це брати і сестри з однаковим вихованням, які виросли під одним дахом", — каже автор дослідження Тобіас Едвардс.

Науковець робить висновки, що інтелект пов'язаний з політичними переконаннями не лише через оточення чи виховання. Основну роль у цьому можуть відігравати генетичні варіації, впливаючи на наші політичні відмінності.

Використовуючи дані про IQ, а також полігенні показники, дослідники оцінювали "пізнавальні здібності та рівень освіти". Далі дослідники визначали, чи існує взаємозв'язок між інтелектом, генетикою та політичною приналежністю.

"Полігенні оцінки змогли передбачити соціальні лібералізм і нижчий рівень авторитаризму всередині сімей", — ідеться в статті.

Але автор роботи попереджає, що політичні переконання — це складні конструкції конкретного історичного моменту, які неможливо звести до однієї змінної.

"Не існує закону, за яким розумні люди завжди мають підтримувати певні переконання та ідеології. Те, як наш інтелект впливає на наші переконання, ймовірно, залежить від нашого довкілля та культури. Озираючись назад на історію, ми бачимо, що розумних людей приваблювали найрізноманітніші і часто суперечливі ідеї", — підсумував учений.

Нагадаємо, вчені дізналися, як розпізнати незвично розумних людей. Існує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі й вирішили виокремити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.