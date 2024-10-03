Тільки генії можуть визначити, хто справжній батько дитини у головоломці (фото)

Щоб знайти відповідь до цієї загадки всього за 23 секунди, потрібно мати задатки детектива.

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Лише генії з високим IQ можуть визначити, хто справжній батько немовляти у заплутаній головоломці, опублікованій на сторінці Picpsy в соціальній мережі TikTok. Глядачам пропонують знайти рідного тата хлопчика, якого звуть Тед, просто глянувши на зображення. Там показано трьох чоловіків: Генрі, який тримає на руках Теда, Лукаса та Джека, котрі емоційно сперечаються між собою.

Жіночий голос за кадром розповідає: "Генрі, Лукас і Джек стверджують, що вони є батьками малюка, однак лише один з них каже правду. Намагайтеся помітити кожну найменшу деталь — все, що здається вам трохи дивним. Щоб розгадати цю головоломку, потрібно мати задатки детектива".

Користувачам мережі дають рівно 23 секунди, щоб розгадати, хто ж насправді є біологічним батьком малюка Теда.

Правильна відповідь

Зрештою, автор озвучує пояснення: "У Лукаса на руці витатуйоване ім'я дитини — Тед. Отже, саме цей чоловік є батьком. Вітаю, якщо ви знайшли правильну відповідь".

Як з’ясувалось, помітити цю малопомітну деталь вдалось далеко не усім.

"У Джека таке ж волосся";

"Коли Лукас злиться — це щось особливе, ніби він готовий почати війну";

"Джек. По-моєму, це очевидно";

"Лукас — батько, бо у нього було татуювання на руці з ім'ям Тед".

Лукас — батько дитини Фото: PicPsy

Попри те, що головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити себе думати по-іншому. Зокрема, автори хитрої головоломки стверджують, що тільки люди з високим IQ можуть помітити панду серед людей за сім секунд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Енджі Вернер була вкрай здивованою, коли прочитала умову задачі з математики, яку її дочці Айлі задали у школі. Жінка впевнена, що навіть дорослій людині вкрай складно знайти правильну відповідь, якщо вона не "дипломований магістр в галузі ракетобудування".