Только гении могут определить, кто настоящий отец ребенка в головоломке (фото)

Чтобы найти ответ к этой загадке всего за 23 секунды, нужно иметь задатки детектива.

Related video

Только гении с высоким IQ могут определить, кто настоящий отец младенца в запутанной головоломке, опубликованной на странице Picpsy в социальной сети TikTok. Зрителям предлагают найти родного папу мальчика, которого зовут Тед, просто взглянув на изображение. Там показано трех мужчин: Генри, который держит на руках Теда, Лукаса и Джека, эмоционально спорящих между собой.

Женский голос за кадром рассказывает: "Генри, Лукас и Джек утверждают, что они являются родителями малыша, однако лишь один из них говорит правду. Старайтесь заметить каждую малейшую деталь — все, что кажется вам немного странным. Чтобы разгадать эту головоломку, нужно иметь задатки детектива".

Пользователям сети дают ровно 23 секунды, чтобы разгадать, кто же на самом деле является биологическим отцом малыша Теда.

Правильный ответ

В конце концов, автор озвучивает объяснение: "У Лукаса на руке вытатуировано имя ребенка — Тед. Следовательно, именно этот человек является отцом. Поздравляю, если вы нашли правильный ответ".

Как выяснилось, заметить эту малозаметную деталь удалось далеко не всем.

"У Джека такие же волосы";

"Когда Лукас злится — это что-то особенное, будто он готов начать войну";

"Джек. По-моему, это очевидно";

"Лукас — отец, потому что у него была татуировка на руке с именем Тед".

Лукас — отец ребенка Фото: PicPsy

Несмотря на то, что головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов, вы сможете переключить внимание и заставить себя думать по-другому. В частности, авторы хитрой головоломки утверждают, что только люди с высоким IQ могут заметить панду среди людей за семь секунд.

Напомним, ранее Фокус писал, что Энджи Вернер была крайне удивлена, когда прочитала условие задачи по математике, которую ее дочери Айли задали в школе. Женщина уверена, что даже взрослому человеку крайне сложно найти правильный ответ, если он не "дипломированный магистр в области ракетостроения".