Только люди с высоким IQ могут за 7 секунд заметить панду среди людей (фото)

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить себя думать по-другому.

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Авторы хитрой головоломки утверждают, что только люди с высоким IQ могут заметить панду среди людей за семь секунд. Проверить свою внимательность предлагает издание The Mirror.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Вам необходимо за отведенное время найти панду среди людей на картинке. По мнению авторов головоломки, она настолько сложна, что только люди с высоким IQ могут сделать это за 7 секунд.

Найдите панду за 7 секунд Фото: jagranjosh.com

Оригинальная фотография была сделана Трейси Линн Хейтчу в 1978 году.

Животное очень трудно заметить, поскольку оно как бы сливается с людьми на картинке и не многие смогут обнаружить медведя менее чем за десять секунд, но опознать панду нужно в течение семи секунд.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: jagranjosh.com

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.