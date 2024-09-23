Тільки люди з високим IQ можуть за 7 секунд помітити панду серед людей (фото)

Незважаючи на те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити себе думати по-іншому.

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Автори хитрої головоломки стверджують, що тільки люди з високим IQ можуть помітити панду серед людей за сім секунд. Перевірити свою уважність пропонує видання The Mirror.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Вам необхідно за відведений час знайти панду серед людей на картинці. На думку авторів головоломки, вона настільки складна, що тільки люди з високим IQ можуть зробити це за 7 секунд.

Знайдіть панду за 7 секунд Фото: jagranjosh.com

Оригінальна фотографія була зроблена Трейсі Лінн Гейтчу 1978 року.

Тварину дуже важко помітити, оскільки вона наче зливається з людьми на зображенні, і не багато хто зможе виявити ведмедя менш ніж за десять секунд, але впізнати панду потрібно протягом семи секунд.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: jagranjosh.com

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.