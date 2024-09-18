"Кто это составлял": родители обескуражены домашним заданием для 7-летних детей (фото)

Несколько сообразительных пользователей сети таки догадались, как получить правильный ответ, и даже поделились своими наработками.

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Энджи Вернер была крайне удивлена, когда прочитала условие задачи по математике, которую ее дочери Айли задали в школе. Женщина уверена, что даже взрослому человеку крайне сложно найти правильный ответ, если он не "дипломированный магистр в области ракетостроения". Этой историей мать поделилась на своей странице в Threads.

"Ладно, мы все в тупике. Это домашнее задание моей второклассницы — помогите!" — написала Вернер в описании к фотографии с условиями задачи о выставке собак.

Математическая головоломка звучит так: "На участие в выставке зарегистрировалось 49 собак. Маленьких собак на 36 больше, чем больших. Сколько маленьких собак зарегистрировалось для участия в соревнованиях?".

Пользователи сети быстро предположили, что правильный ответ — 36. Один пользователь отметил: "Я не математик, но мне кажется, что это довольно легко. 36, да?". Другой очень уверенный в себе юзер заявил: "На старте написано, что на участие в соревнованиях зарегистрировалось 49 собак! Значит, ответ — 49. Больно смотреть на эти ответы. Если вы, учителя, ответили на этот вопрос как-то иначе, чем 49, то неудивительно, что система образования катится в пропасть". Еще один предложенный читателями ответ — 13, но он тоже оказался неправильным.

Математическая головоломка Фото: Threads

Интересно, что несколько сообразительных людей таки догадались и даже поделились своими наработками: "Количество больших собак равно х, следовательно, количество малых собак = х+36, х+х+36 = 49, 2х=13, Х=6,5. Таким образом, количество больших собак = 6,5, а количество маленьких собак = 42,5. На самом деле это невозможно. Условие задачи надо исправлять".

К счастью, Энджи, которая ранее поделилась правильным ответом, подтвердила, что в результате должно выйти 42,5. Получается, что на этом воображаемом событии таинственным образом присутствовала половина собаки.

"Боже мой, кто это составлял? Надо снять шляпу перед семилетними детьми, которые смогут в этом разобраться", — посмеялся один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что отец-одиночка Адам Сайзмор из городка Оксфорд (штат Огайо, США) попал в тюрьму из-за скандала с домашним заданием для его ребенка. Мужчине, которого обвиняют в преследовании и запугивании, грозит максимальный штраф в размере 1000 долларов и шесть месяцев заключения.

Кроме того, научное исследование показало, что совместное выполнение школьных заданий не улучшит оценки ребенка.