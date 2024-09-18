"Хто це складав": батьки збентежені домашнім завданням для 7-річних дітей (фото)

Кілька кмітливих користувачів мережі таки здогадалися, як отримати правильну відповідь, і навіть поділилися своїми напрацюваннями.

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Енджі Вернер була вкрай здивованою, коли прочитала умову задачі з математики, яку її дочці Айлі задали у школі. Жінка впевнена, що навіть дорослій людині вкрай складно знайти правильну відповідь, якщо вона не "дипломований магістр в галузі ракетобудування". Цією історією матір поділилась на своїй сторінці у Threads.

"Гаразд, ми всі в глухому куті. Це домашнє завдання моєї другокласниці — допоможіть!" — написала Вернер в описі до фотографії з умовами задачі про виставку собак.

Математична головоломка звучить так: "На участь у виставці зареєструвалося 49 собак. Маленьких псів на 36 більше, аніж великих. Скільки маленьких собак зареєструвалося для участі у змаганнях?".

Користувачі мережі швидко припустили, що правильна відповідь — 36. Один користувач зазначив: "Я не математик, але мені здається, що це досить легко. 36, так?". Інший дуже впевнений у собі юзер заявив: "На старті написано, що на участь у змаганнях зареєструвалося 49 собак! Отже, відповідь — 49. Боляче дивитися на оці відповіді. Якщо ви, вчителі, відповіли на це питання якось інакше, ніж 49, то не дивно, що система освіти котиться в прірву". Ще одна запропонована читачами відповідь — 13, але вона теж виявилась неправильною.

Математична головоломка Фото: Threads

Цікаво, що кілька кмітливих людей таки здогадалися і навіть поділилися своїми напрацюваннями: "Кількість великих собак дорівнює х, отже кількість малих собак = х+36, х+х+36 = 49, 2х=13, Х=6,5. Таким чином, кількість великих собак = 6,5, а кількість маленьких собак = 42,5. Насправді це неможливо. Цю умову задачі треба виправляти".

На щастя, Енджі, яка раніше поділилася правильною відповіддю, підтвердила, що в результаті потрібно отримати 42,5. Виходить, що на цій уявній події таємничим чином була присутня половина собаки.

"Боже мій, хто це складав? Треба зняти капелюха перед семирічними дітьми, які зможуть у цьому розібратися", — посміявся один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батько-одинак Адам Сайзмор з містечка Оксфорд (штат Огайо, США) потрапив до в’язниці через скандал з домашнім завданням для його дитини. Чоловікові, якого звинувачують у переслідуванні та залякуванні, загрожує максимальний штраф у розмірі 1000 доларів та шість місяців ув'язнення.

Крім того, наукове дослідження показало, що спільне виконання шкільних завдань не покращить оцінки дитини.