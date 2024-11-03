Є 7 секунд: люди з чудовим зором і високим IQ можуть розгадати цю оптичну ілюзію (фото)

Якщо ви зможете знайти рибу серед безлічі восьминогів на картинці за 7 секунд, то у вас практично ідеальний зір і високий рівень IQ.

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Ця головоломка є унікальною оптичною ілюзією, яка збиває з пантелику багатьох людей. Тільки ті, у кого практично ідеальний зір і високий рівень інтелекту, можуть знайти, рибу, заховану серед восьминогів менш, ніж за 7 секунд, пише The Sun.

На зображенні нижче зображено багато червоних восьминогів, які відпочивають на пляжі. Але серед них ховається риба і її дуже складно виявити. Це одна з найскладніших головоломок з коли-небудь створених, але вирішити її можливо, хоча для цього доведеться попрацювати. Тільки люди з дуже гострим зором і високим рівнем IQ мають більше шансів швидко знайти рішення головоломки.

На картинці зображено багато червоних восьминогів, які відпочивають на пляжі. Але серед них ховається риба і її дуже складно виявити Фото: The Sun

Вважається, що середньостатистична людина під час спроби розв'язати це складне завдання здається вже через 60 секунд, так і не знайшовши правильної відповіді. Але ви можете перевірити гостроту свого зору та рівень інтелекту, розв'язавши швидко цю головоломку. Але на рішення відводиться всього 7 секунд. Якщо ви впораєтеся, то у вас практично ідеальний зір і високий рівень IQ. Встановіть таймер і починайте просто зараз.

Розв'язування оптичних ілюзій є чудовим способом тренування мозку і поліпшення творчого мислення. Головоломки спеціально створені для того, щоб обдурити наш зір, і їх можна використовувати як прості визначники інтелекту.

Розв'язування оптичних ілюзій і головоломок має багато когнітивних переваг, оскільки може стимулювати різні ділянки мозку. Наш мозок відіграє ключову роль у створенні зображень навколишнього світу і намагається захистити нас від потенційних загроз. Наш мозок постійно намагається осмислити світ якнайшвидше, незважаючи на те, що світ є тривимірним, а зображення в сітківці ока — двомірним.

Мозку може бути дуже складно інтерпретувати все одразу, тому він часто обирає короткі шляхи і дає спрощену версію того, що бачить людина, щоб можна було швидше відреагувати, якщо об'єкт, на який ви дивитеся, має небезпечний вигляд.

Коли ви дивитеся на об'єкт, то насправді бачите світло, яке відбилося від нього і потрапило у ваше око, що перетворюється на електричні імпульси, які мозок потім перетворює на зображення. Різні кольори, а також світло і темрява можуть змусити об'єкти однакового розміру виглядати по-різному.

Отже, якщо ви змогли знайти рибу серед восьминогів за 7 секунд, то ви справжній геній з ідеальним зором. Навіть якщо ви знайшли рибу менше, ніж за 60 секунд, все одно у вас хороший зір і високий рівень інтелекту.

Але якщо ви так і не розгадали цю головоломку, то відповідь знаходиться нижче.

Риба обведена жовтим овалом Фото: The Sun

Як уже писав Фокус, оптична ілюзія з двома людьми на пляжі "обманює" мозок. На зображенні можна побачити двох закоханих. На перший погляд, абсолютно безневинна сцена, поки ви не спробуєте зрозуміти, що відбувається з їхніми ногами.

Також Фокус писав про головоломку, де за 9 секунд потрібно знайти дивного бегемота на картинці. Це дуже незвичайна загадка на уважність.