Да будет свет: когда океаны на Земле начали светиться изнутри

Ученые выяснили время начала биолюминесценции среди морских жителей и зачем она им понадобилась.

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Исследование показало, что биолюминесценция морской жизни началась 540 млн лет назад, что на 300 млн раньше предыдущих оценок, пишет LiveScience.

"Принято считать, что глубокое море испытывает нехватку света, и это верно, если брать во внимание только солнечный свет, но многие глубоководные организмы научились производить собственный свет с помощью простой химической реакции, известной как биолюминесценция", — говорит автор исследования Андреа Кваттрини.

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В океане таким умением обладают рыбы, кораллы, медузы и ракообразные. На суше такое явление встречается у животных, а также светлячков, жуков, грибов, водорослей и даже некоторых бактерий.

По словам ученых, жизнь на Земле развила такое умение для того, чтобы общаться между собой, охотиться и маскироваться.

Биолюминесценция зависит от фермента под названием люцифераза, на данный момент считается, что такое явление развивалось около 100 раз.

"Мы хотели выяснить, когда появилась первая биолюминесценция, а октокораллы – одна из старейших группа животных, которые известны такой особенностью. Вопрос был в том, когда они развили эту способность?", — говорит ведущий автор исследования из Международного университета Флориды Даниэль ДеЛео.

Результаты проведенного исследования показали, что октокораллы развили свое умение светиться 540 млн лет назад.

Предыдущие исследования предполагали, что такое умение жизнь на Земле развила 267 млн лет назад, и это был ракообразный из пермского периода. Новое же открытие отматывает эволюционные часы далеко назад, а если быть точным, то к раннему кембрийскому периоду – моменту, когда животная жизнь на Земле уже закрепилась и быстро развивалась.

"Сперва биолюминесценция была способом детоксикации кислорода, высокореактивного и токсичного вещества для ранних форм жизни. Далее свечение превратилось в форму общения в условиях низкой освещенности в глубоководной морской среде", — говорит профессор прикладной органической химии в Университет прикладных наук Дрездена в Германии Стефан Шрамм.

Дело в том, что самые ранние в летописи окаменелостей глаза появились в раннем или среднем кембрии. Поэтому, если океанские существа с глазами и фоторецепторами могли увидеть первое проявление биолюминесценции, тогда функциональная роль в общении также весьма вероятна.

Напомним, почему глубоководные рыбы выглядят как инопланетные существа. За время эволюции глубоководные рыбы приобрели уникальные черты, для того, чтобы выжить в не очень пригодной для жизни среде.