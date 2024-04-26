Похожа на НЛО: создана футуристическая подводная лодка для круизов в глубинах океана (видео)

Эта подводная лодка может вместить 8 пассажиров и погружаться на глубину до 200 метров.

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Американская компания Triton Submarines представила новую подводную лодку Triton 660/9 AVA, предназначенную для туристических круизов в глубины океана. Она имеет огромное панорамное окно в форме пузыря, и по внешнему виду подводный аппарат чем-то напоминает НЛО. Благодаря этому окну туристы смогут получить потрясающий вид, пишет Daily Mail.

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Новая подводная лодка Triton 660/9 AVA может развивать скорость до 5,5 км/час и погружаться на глубину до 200 метров. Уникальное панорамное окно даст возможность 8 туристам почувствовать себя единым целым с глубинами океана.

Управлять подводной лодкой должен оператор с помощью специально созданного контроллера. Но уникальность этого контроллера состоит в том, что оператор может управлять лодкой по беспроводной сети из любого места в аппарате. При этом управление также может взять на себя и один из подводных туристов.

Новая подводная лодка Triton 660/9 AVA может развивать скорость до 5,5 км/час и погружаться на глубину до 200 метров Фото: Daily Mail

Согласно заявлению Triton Submarines, подводная лодка предлагает в 2 раза больше пространства для получения удивительных впечатлений на глубине в океане, чем другие подобные аппараты. Для создания сферического панорамного окна используются запатентованные материалы, которые делают его очень прочным, заявляют в американской компании.

Пространство подводного аппарата оснащено удобными кожаными сиденьями и даже встроенной декоративной подсветкой и аудиосистемой с объемным звуком, поэтому туристы могут наслаждаться музыкой, гармонирующей с морской глубиной.

Согласно заявлению Triton Submarines, Triton 660/9 AVA является "самым интимным местом в мире, где можно связать себя узами брака". Компания предлагает устраивать свадьбы под водой, праздничные ужины, а также это может быть место для игр. Также подводную лодку можно использовать для дайвинга.

В Triton Submarines заявляют, что подводная лодка "предоставить невиданные ранее впечатления, которые удивят и порадуют гостей".

Напоминаем, что в прошлом году потерпел крушение подводный аппарат "Титан", который направлялся к "Титанику". Как уже писал Фокус, профессор физики объяснил, как произошел взрыв на подводном аппарате и что испытал экипаж в этот момент.

Также Фокус писал том, каким было самое большое животное, когда-либо ходившее по Земле. Это огромное травоядное животное имело колоссальный размер – 37 метров.