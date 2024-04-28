Крупнейшая птица на Земле имеет самые большие глаза среди всех наземных животных (фото)

Огромные глаза у этих птиц эволюционировали, чтобы предоставить преимущество в выживании.

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Хотя страусы считаются странными птицами, тем не менее они обладают несколькими рекордными особенностями. Во-первых, страусы являются крупнейшими птицами на Земле: они могут иметь высоту до 2,8 метра. Во-вторых, это самая быстрая нелетающая птица на нашей планете. И в-третьих, страусы имеют самые большие глаза среди всех наземных животных. Эти глаза почти сравнимы по размеру с маленьким мозгом птицы, пишет IFLScience.

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Диаметр глаз у страусов составляет примерно 5 см. При этом конструкция глаз позволяет иметь очень большой обзор. Что касается мозга страусов, то он также маленький: его длина составляет примерно 5,9 см, а ширина – 4,2 см. Ученые считают, что страусы эволюционировали таким образом, что им не нужен большой мозг, но нужны большие глаза для выживания. Обычно с помощью этих органов зрения птица может запросто увидеть опасность заранее.

Исследования, посвященные анализу структуры глаз страуса, показали, что эти органы зрения представляют собой увеличенную версию глаз других птиц, таких как скворец и сова. Но глаза этих видов видов птиц имеют разную форму. Ученые считают, что это связано с тем, что птицы имеют разный вес.

Общая форма глаза совы могла возникнуть в результате эволюции большого глаза, который должен был поместится в маленьком черепе, и при этом глаза должны быть легкими, чтобы птицы могли летать. Но у страусов нет таких проблем с весом, ведь они являются нелетающими птицами. Поэтому они имеют массивные глаза и огромный размер. Это дает свои преимущества при обзоре.

Диаметр глаз у страусов составляет примерно 5 см. При этом конструкция глаз позволяет иметь очень большой обзор Фото: IFLScience

У страусов есть монокулярное зрение, то есть зрение каждого глаза по отдельности, и оно простирается примерно до 155 градусов, что помогает им сканировать местность на предмет потенциальной опасности для жизни.

Хотя глаза страусов также имеют и слепые зоны: над головой и за ней. Но глаза расположены таким образом, чтобы их не повредило яркое тропическое солнце. У страусов также есть бинокулярное зрение, которое имеет важнейшее значение при поиске пищи. Это поле зрения простирается по вертикали на 80 градусов и достигает ширины примерно 20 градусов.Это помогает птицам добывать пищу на земле. Страусы в основном травоядные птицы, а потому им нужно иметь возможность концентрироваться на мелких объектах, таких как листья, семена и цветы.

Иногда страусы также питаются мелкими насекомыми и позвоночными животными и это поле зрения позволяет птицам концентрироваться на добыче, которая двигается.

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