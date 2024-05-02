Хоть камни с неба: найдена экзопланета, над которой летают каменные облака

С помощью космического телескопа Джеймс Уэбб составлен прогноз погоды для экзопланеты WASP-43b.

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Космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST) составил прогноз погоды для далекой экзопланеты WASP-43b. В этом мире ожидается экстремальный ветер, невыносимо высокие температуры и плотный покров из каменных облаков, пишет Space.com.

Планета WASP-43b вращается вокруг своей родительской звезды, которая расположена в 283 световых годах от Земли. Планета расположена так близко к звезде, что делает полный оборот по своей орбите за 19 земных часов. Таким образом планета с массой примерно в 1,8 раза больше массы Юпитера и шириной в 0,9 раза больше массы газового гиганта, обращена всегда только одной стороной к своей звезде WASP-43.

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Та сторона экзопланеты, которая всегда обращена к звезде, постоянно бомбардируется радиацией, в результате чего температура на WASP-43b взлетает до +1250 градусов по Цельсию. Такой температуры достаточно, чтобы плавить свинец.

На другой стороне планеты, где постоянно царит ночь, температура понижается до -600 градусов по Цельсию. Такие особенности относят планету к классу "горячих Юпитеров".

Команда JWST использовала прибор среднего инфракрасного диапазона телескопа, чтобы классифицировать климат на экзопланете.

"Мы увидели WASP-43b в беспрецедентных деталях. Мы увидели сложный, негостеприимный мир с яростными ветрами, резкими перепадами температур и облаками, который вероятно, состоят из расплавленных камней", — говорит член команды Лаура Крейдберг, директор Института астрономии Макса Планка (MPIA)

Сама экзопланета была найдена еще в 2011 году транзитным методом, когда блеск звезды падает во время прохождения планеты перед ее диском. Также ученые увидели, что инфракрасный свет, который излучала планета проходя перед звездой, изменился.

Основной задачей для JWST стал анализ этих странных изменений инфракрасного света, наблюдаемого между дневной и ночной сторонами WASP-43b. Именно эта разница в данных помогла ученым построить карту, показывающую, как температуры распределяются по всей экзопланете.

Ученые полагают, что из-за условий на планете, облака над ее поверхностью вряд ли будут состоять из пара, как на Земле. Облака на WASP-43b состоят даже не из аммиака, как на Юпитере. Температура на экзопланете слишком горяча для этих двух типов облаков. Скорее всего, в этом мире облака состоят из камня.

Облака из испаренных камней переносятся с дневной на ночную сторону экзопланеты мощными ветрами, скорость которых достигает 9 тыс. км/ч. К примеру, это в 3,5 раза превышает максимальную скорость реактивного истребителя на Земле.

На ночной стороне расплавленные породы в облака остывают и конденсируются. Это означает, что густой облачный покров на ночной стороне WASP-43b состоит из капель жидкой породы, испарившейся на дневной стороне. Поэтому дневная сторона планеты выглядит безоблачной, что и отображается в наблюдениях как разница в инфракрасном свете.

Напомним, на экзопланете WASP-76b температура превышает 2400 градусов и идет металлической дождь. Экзопланета вращается очень близко к своей звезде, которая немного горячее, чем наше Солнце. Период вращения вокруг звезды составляет 1,8 земных дня.