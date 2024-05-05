Теробороновец нашел столетний предмет и передал экспонат в краеведческий музей (фото)

Крестьяне долгое время древний предмет использовали, чтобы утрамбовывать на дороге почву, поскольку не знали подробности относительно его происхождения.

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Солдат теробороны Владимир нашел древний гарман, сельскохозяйственный инструмент для обмолота зерна, который применялся до XX века, в одном из поселков Бериславского района. Подробности в Facebook сообщил Херсонский областной краеведческий музей.

Мужчина начал расспрашивать местных жителей об истории предмета. Ему рассказали, что пушку нашли за пределами поселка. Относительно его назначения не догадывались. Его использовали, чтобы утрамбовывать на дороге почву.

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Владимир решил связаться с представителями музея и взял на себя организацию транспортировки тяжелого предмета в Херсон. Сотрудники учреждения выразили благодарность за переданный артефакт.

"Каждый день мы убеждаемся, что украинские военные — лучшие в мире! Они не только мужественные, но и образованные, заботятся о нашей безопасности и сохранении культурного наследия Украины", — говорится в заметке.

Что такое гарман

Гарман — каменное или бетонное орудие для молотьбы. Ток, на котором применяли каток, также назывался гарманом.

Гармануванням называли молотьбу с помощью гамана. Гарманували благодаря лошадям, которые приводили катки в движение.

Каток для молотьбы в Украине был известен уже с XVII века. Распространение среди украинских жителей произошло в период по крайней мере XIX — начала XX в., в частности в областях, где выращивали пшеницу и другие хлебные злаки. Его использование намного облегчало молотьбу. Альтернативным способом была молотьба лошадьми, которые ходили по расстеленным снопам по кругу.

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