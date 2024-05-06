Стоит на каждой кухне: ученые рассказали, какой популярный продукт может взрываться

Исследователи объяснили, каким образом взрывается мука и стоит ли переживать обычным потребителям.

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Почти на каждой кухне в мире хранится взрывоопасное вещество, о котором многие даже не подозревают. Ученые объяснили, как может взрываться знакомая всем мука, пишет IFLScience.

Крупный взрыв произошел в 1981 году на заводе в Оксфордшире, Великобритания. Среди продуктов, который производились на предприятии, был заварной крем, для производства которого требовалось большое количество кукурузного крахмала.

К концу рабочего дня один из контейнеров для хранения крахмала оказался переполненным. Позже государственный инспектор в своем отчете написал, что рабочие сперва увидели вырвавшееся облако крахмала, а потом оно загорелось и распространилось по воздуху. В результате инцидента на производстве пострадали девять человек, значительный ущерб был нанесен и самому зданию.

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Это был всего лишь один из инцидентов, демонстрирующих то, какую опасность может представлять мучная пыль. Ученые подчеркивают, что риск сохраняется даже при использовании любого порошка, богатого углеводами, такого как сахар или сухие сливки.

В пищевой промышленности применяются серьезные меры по снижению такого риска. Но стоит ли переживать тем, кто хранит на своих кухнях упаковку муки?

Углеводы горят – это известный все факт, но проблем с мукой не будет, пока в закрытом пространстве не появится достаточно большое облако частиц мучной пыли.

Меньшие частички муки имеют большое соотношение площади поверхности к массе, а это означает, что они будут гореть очень быстро. Поскольку вокруг мучной пыли всегда много кислорода, то небольшого скачка температуры хватит, чтобы все загорелось.

К примеру, тепло может исходить от настоящего пламени или возникнуть во время трения в процессе измельчения муки. Если концентрация частиц муки в воздухе достаточно большая, сгоревшие частицы пыли, заменяют новые, которые поджигают следующие и так, пока не будут собраны все ингредиенты для взрыва.

Поэтому не стоит переживать, если на вашей кухне хранится обычная упаковка муки, ее точно не хватит, чтобы сформировать достаточно облако мучной пыли, говорят ученые.

В промышленных же условиях используются специальные пылесосы для сбора избыточной пыли из воздуха. Также проводятся проверки на наличие остатков пыли в труднодоступных местах и ведется строгий контроль за открытым огнем и всем, что может генерировать статическое электричество.

Напомним, ученые назвали напиток, снижающий риск смертности. Всего две и более чашек в день способны значительно улучшить ситуацию.