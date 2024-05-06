Реставрация хамама: древняя турецкая баня станет гастрономическим центром (фото)

Один из семи уцелевших хамамов в районе Сур после реставрации планируют превратить в гастрономическую галерею. Такое перепрофилирование, по мнению специалистов, вдохнет новую жизнь в это историческое место.

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Построенный между 1520 и 1540 годами, хамам Чардаклы в Диярбакыре, Турция, является свидетельством османской архитектуры и культурного наследия. Теперь, после многих лет запущенности и повреждений, эту историческую баню превратят в кулинарную галерею, пишет Arkeonews.

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Директор памятников и музеев Диярбакыра Джемиль Коч планирует вдохнуть новую жизнь в хамам, перепрофилировав его в "гастрономическую галерею", где будут представлены традиционные блюда турецкой кухни. Этот проект имеет целью органично соединить старое с новым, сохранив историческое значение хамама.

Фото: Diyarbakır Monuments and Museums

Одной из самых ярких особенностей хамама Чардаклы является его архитектурный дизайн. Коч рассказал: "Хамам имеет звездообразный план и полностью отражает всю османскую банную культуру и архитектурные особенности. Он включает архитектурные секции для холодной, теплой, умеренной, адской и печной зон. Хамам Чардаклы был жизненно важной частью истории Диярбакыра".

Также, сложный дизайн хамама включает отверстия в куполе и своде, известные как "слоновьи глаза", позволяющие естественному свету освещать интерьер.

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Однако путь к реставрации наполнили препятствия. В 2015 году хамам получил структурные повреждения из-за инцидентов, связанных с терроризмом, а в феврале прошлого года — землетрясения. Осознавая насущную потребность в сохранении, Министерство культуры и туризма инициировало комплексную программу реставрации в июле 2023 года.

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