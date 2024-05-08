Спасли от черных археологов: в Перу нашли артефакты культуры Чанкай

Благодаря сообщению местных жителей в одном из регионов Перу археологи обнаружили артефакты времен культуры Чанкай, которая возникла на руинах цивилизации Уари.

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Археологи недавно сделали важное открытие в районе Чанкай в Лиме, Перу. Это открытие стало известным после того, как местные жители сообщили о незаконных раскопках, происходящих в этом районе, пишет HeritageDaily.

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Незаконные раскопки являются значительной проблемой в Перу, ведь ежегодно из страны вывозят около 20 000 археологических находок. Это не только лишает Перу ее богатого культурного наследия, но и представляет серьезную угрозу для сохранения этих древних памятников.

Реагируя на эти сообщения, чиновники муниципалитета Чанкай и Министерства культуры провели совместную проверку. В результате археологи обнаружили на археологическом участке Лаури десять керамических сосудов, которые датируются доиспанским периодом чанкайской культуры.

Культура Чанкай возникла после упадка цивилизации Уари около 1000 года нашей эры на центральном побережье Перу. Со временем части территории чанкайцев поглотили другие цивилизации, такие как чиму, а позже — инки.

Среди найденных артефактов — керамические кувшины, горшки и тарелки, которые народ чиму изготавливал с помощью лепных форм. Эти сосуды расписаны в стиле "черным по белому" — технике, когда темные цвета наносятся на белый фон на шероховатой поверхности.

К сожалению, многие из этих артефактов со временем получили повреждения из-за воздействия суровых природных условий или грубого обращения во время раскопок. Как следствие, они заметно испорчены, а некоторые экспонаты даже фрагментированы. Чтобы обеспечить их сохранность, находки передали в штаб-квартиру института для дальнейшего ухода и изучения.

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В будущем исследователи надеются узнать больше о культуре Чанкай и ее взаимодействии с соседними цивилизациями. Изучая эти артефакты, они смогут лучше понять историю региона и ее влияние на современное Перу.

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